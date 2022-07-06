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  4. Avcılar'da yaşandı... Gece yarısı ilginç olay! Küçük kız, takım elbiseli adamı sopayla kovaladı

Avcılar'da yaşandı... Gece yarısı ilginç olay! Küçük kız, takım elbiseli adamı sopayla kovaladı

06.07.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da gece yarısı kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük bir kızın, takım elbiseli bir adamı sopayla kovaladığı görüldü. Darbelerden korunmak isteyen adam küçük kıza müdahale ederken, çocuğun arkasından gelen bir kadın da adama müdahale etti. Çevredekiler durumu izlerken, yaşananlara kimse anlam veremedi.

Avcılar'da yaşandı... Gece yarısı ilginç olay! Küçük kız, takım elbiseli adamı sopayla kovaladı

Avcılar'da dün gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Güvenlik kameralarına takılan görüntülerde bir kız çocuğu sopayla kovaladığı bir adama, '5 gündür eve gelmiyorsun' diye bağırdı.

Gece geç saat olmasına rağmen takım elbiseli olan adamın, sopa darbelerinden kaçınmak için kız çocuğuna müdahale ettiği görüldü. Çocuğun arkasından gelen bir kadının da adama tepki gösterdiği dikkat çekerken, çevredekilerin şaşkın bakışlarla bu ilginç durumu izlediği dikkat çekti.

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AİLEVİ TARTIŞMA OLDUĞU ANLAŞILDI

Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'nde dün saat 01.15 sıralarında yaşanan olayda, kız çocuğunun '5 gündür eve gelmiyorsun' sözleri ve arkasından gelen kadının tepkilerinden ailevi bir tartışma olduğu anlaşıldı. (DHA)

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Avcılar
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