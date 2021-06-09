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  4. Avcılar'dan dehşet anları! Genç kadını darp edip 5. kattan atlamak istedi

Avcılar'dan dehşet anları! Genç kadını darp edip 5. kattan atlamak istedi

09.06.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da hareketli dakikalar yaşandı. Suriyeli Hüseyin İbrahim, birlikte yaşadığı Iraklı kadını dövdükten sonra balkondan atlayarak intihar etmek istedi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Avcılar'dan dehşet anları! Genç kadını darp edip 5. kattan atlamak istedi

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın en üst katından kadın çığlıkları geldiğini duyanlar, polisi aradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak kapı, açılmadı.

BİR BACAĞINI AŞAĞI SARKITTI

Bu sırada İbrahim, balkona çıkarak, demir korkuluklardan bir bacağını sarkıttı. Bunun üzerine Avcılar İtfaiyesi'nden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İçeri giren polis, eli kan içinde olan Suriye uyruklu Hüseyin İbrahim'i gözaltına aldı. İbrahim'in dövdüğü 3 çocuk annesi Iraklı Sara Sami Al Nasran da kurtarıldı.

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Al Nasran, birlikte yaşadığı İbrahim'in kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada kendisini dövdüğünü söyledi. Hüseyin İbrahim'in elindeki kesiğin ise, balkon camına yumruk atmasıyla oluştuğu belirlendi.

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Al Nasran ifadesi alınmak üzere 3 çocuğu ile birlikte Avcılar Polis Merkezi Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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(DHA)

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İntihar kadına şiddet Avcılar

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