Avcılar’da bir mağazaya giren silahlı kişi, polisi alarma geçirdi. Silah zoruyla içeridekileri dışarı çıkaran şahıs, elindeki benzin şişesini dökerek yakma tehdidinde bulundu. Polisin şahsı ikna çabası sürüyor.
Avcılar’da bir mağazaya giren silahlı kişi, polisi alarma geçirdi. Silah zoruyla içeridekileri dışarı çıkaran şahıs, elindeki benzin şişesini dökerek yakma tehdidinde bulundu. Polisin şahsı ikna çabası sürüyor.
Avcılar’da bir mağazaya giren silahlı kişi, polisi alarma geçirdi. Silah zoruyla içeridekileri dışarı çıkaran şahıs, elindeki benzin şişesini dökerek yakma tehdidinde bulundu. Polisin şahsı ikna çabası sürüyor.