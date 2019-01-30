Avcılar’da dondurma fabrikasında yangın

İstanbul Avcılar’da bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın çatısında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi’nde bulunan bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Guaido hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum