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Avcılar'da hastane inşaatında sökülen ağaçlar, okul bahçesine diktirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

Avcılar'da hastane inşaatında sökülen ağaçlar, okul bahçesine diktirildi

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy Yeşilkent Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ulusoy, Yeşilkent Mahallesi’ndeki imar problemini çözeceği sözünü de verdi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy,Yeşilkent Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ulusoy, Cuma Namazı sonrasında, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Yeşilkent Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulunarak, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Dr. Ulusoy vatandaşlara Yeşilkent Mahallesi’ndeki imar problemini çözeceği sözünü de verdi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görevdeyken mevcut hastanenin hemen yanına 300 yataklı ek bir hizmet binasının inşaatına başlanmıştı. Ulusoy, yeni hastane binasının yapımı sırasında alanda bulunan selvi ladin ağaçlarını bulundukları yerden söktürerek Yeşilkent Mahallesi başta olmak üzere çevrede bulunan birçok alandaki okulların bahçesine diktirdi.

“BURANIN İSMİ YEŞİLKENT AMA ÇAMURKENT OLMUŞ”

Ziyaretler sonrasında ağaçların dikildiği okul bahçesini de gören Ulusoy, burada bir açıklama yaparak, "Orada Sağlık Bakanlığı olarak Avcılar'a çok büyük bir değer katacak, çok büyük bir hizmet katacak 300 yataklı birinci sınıf, 5 yıldızlı otel konforunda bir hastane inşaatı başlattık. Avcılar'a hayırlı olsun. Avcılar Belediye Başkanlığı adaylığına başladıktan sonra da 7 temamız vardı. Bunlardan birisi de Avcılar'ı sağlıkta marka kent yapmaktı. Yaptığımız hastane ve sağlıkla ilgili yatırımlarda bu konuda Cumhurbaşkanımızın Avcılar'a en büyük teveccühlerinden birisidir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Bu hastane inşaatı burada yapılırken,hastane bahçesinde yaklaşık 200 adet büyük selviladinağacı vardı. Bunların hiçbirisinin heba olmasını istemedik. Hiçbirisini heba etmedik. Hepsini tek tek Avcılarımızdaki okullarımızın bahçelerine, farklı yerlerdeki yeşil alanlara tek tek yeniden diktirdim. Büyük bir çoğunluğunu da çok sevdiğim çok kıymet verdiğim Yeşilkent Mahallemize diktirdim. Buranın ismi Yeşilkent ama çamurkent olmuş. Hiçbir şekilde buralara kıymet verilmemiş. Bu ağaçları buradaki okullarımızın bahçesine diktirelim dedik. Şimdi de geldim böyle ağaçları görünce de mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Avcılar'da hastane inşaatında sökülen ağaçlar, okul bahçesine diktirildiAvcılar'da hastane inşaatında sökülen ağaçlar, okul bahçesine diktirildiAvcılar'da hastane inşaatında sökülen ağaçlar, okul bahçesine diktirildiAvcılar'da hastane inşaatında sökülen ağaçlar, okul bahçesine diktirildi

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