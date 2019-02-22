Avcılar'da hastane inşaatında sökülen ağaçlar, okul bahçesine diktirildi

“BURANIN İSMİ YEŞİLKENT AMA ÇAMURKENT OLMUŞ”

Ziyaretler sonrasında ağaçların dikildiği okul bahçesini de gören Ulusoy, burada bir açıklama yaparak, "Orada Sağlık Bakanlığı olarak Avcılar'a çok büyük bir değer katacak, çok büyük bir hizmet katacak 300 yataklı birinci sınıf, 5 yıldızlı otel konforunda bir hastane inşaatı başlattık. Avcılar'a hayırlı olsun. Avcılar Belediye Başkanlığı adaylığına başladıktan sonra da 7 temamız vardı. Bunlardan birisi de Avcılar'ı sağlıkta marka kent yapmaktı. Yaptığımız hastane ve sağlıkla ilgili yatırımlarda bu konuda Cumhurbaşkanımızın Avcılar'a en büyük teveccühlerinden birisidir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Bu hastane inşaatı burada yapılırken,hastane bahçesinde yaklaşık 200 adet büyük selviladinağacı vardı. Bunların hiçbirisinin heba olmasını istemedik. Hiçbirisini heba etmedik. Hepsini tek tek Avcılarımızdaki okullarımızın bahçelerine, farklı yerlerdeki yeşil alanlara tek tek yeniden diktirdim. Büyük bir çoğunluğunu da çok sevdiğim çok kıymet verdiğim Yeşilkent Mahallemize diktirdim. Buranın ismi Yeşilkent ama çamurkent olmuş. Hiçbir şekilde buralara kıymet verilmemiş. Bu ağaçları buradaki okullarımızın bahçesine diktirelim dedik. Şimdi de geldim böyle ağaçları görünce de mutlu olduk" ifadelerini kullandı.