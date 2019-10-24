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Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 02:30 | Son Güncelleme

Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında, S.Ü'nün kullandığı 06 DS 0566 otomobil, kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen iki otomobile çarptıktan sonra savruldu. Ardından bariyere çarpan araç takla attı. Otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçtaki iki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Diğer araç sürücülerinin, takla atan aracın makas atarak ilerlediğini iddia etmesi üzerine polis ekipleri çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar trafik kazası yaralanma

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