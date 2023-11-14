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  4. AVM'de hareketli anlar! Hırsız kadınlar ortalığı birbirine kattı

AVM'de hareketli anlar! Hırsız kadınlar ortalığı birbirine kattı

14.11.2023 11:33 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın ortalığı birbirine kattı. Kıyafet mağazasından çeşitli eşyalar çaldığı anlaşılan iki kadın, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. O anlar alışveriş merkezindeki diğer müşterilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre alışveriş yapmak üzere mağazaya giren iki kadın, bazı kıyafetleri çalmaya çalıştı. Durumun fark edilmesiyle güvenlik görevlileri olay yerine gelirken, iki kadın bir şey çalmadıklarını iddia ederek zorluk çıkardı.

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Dakikalarca güvelik görevlileriyle tartışan kadınlar, alışveriş merkezi içinde kaçmaya devam etmek istedi. O esnada kadınlardan birisinin sinirlerine hakim olamayarak kafasındaki şalını fırlatması dikkat çekti.

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Yaşanan ilginç anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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İHA

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