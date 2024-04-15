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    4. Avokadoların uzun süre kararmaması için basit tüyoyu paylaştı! Asla israf etmeyeceksiniz

    Avokadoların uzun süre kararmaması için basit tüyoyu paylaştı! Asla israf etmeyeceksiniz

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    15.04.2024 07:35
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    Avokado, sağlığa olan faydaları ve çok yönlülüğü nedeniyle popüler bir meyvedir, ancak oldukça çabuk bozulabilirler. Bir beslenme uzmanı onları daha uzun süre taze tutmak için basit bir tüyo paylaştı.

    Bir daha avokadoyu boşa harcamamanızı sağlayacak basit bir avokado tüyosu var. Avokado severler, sağlığa olan faydalarına rağmen, sevdikleri meyvenin çok çabuk kahverengiye dönmesinin hayal kırıklığını çok iyi bilirler.

    Daily Star'da yer alan habere göre, bütünsel beslenme uzmanı Kayla Chandler, özellikle avokadoların pahalı olduğu durumlarda mücadeleyi biliyor. İnsanlara yardımcı olmak amacıyla, bu yeşil cevherleri daha uzun süre taze tutmaya yönelik en önemli ipuçlarını paylaştı.

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    Kayla şunları söyledi: "Bir daha avokadoyu israf etmenize gerek kalmaması için avokado tüyoları paylaşıyorum. Avokado bir süper besindir."

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    Avokadonuzun diğer yarısının gece boyunca buzdolabında kahverengi bir karışıma dönüşmesi yaygındır. Ancak bunun olmasını engellemenin yolları var. Kayla, avokadolarının ömrünü uzatmak için çeşitli yöntemler denedi. Sonunda, muhtemelen evinizde zaten bulunan, yaygın olarak kullanılan, bütçeye uygun bir meyveyi içeren dahiyane bir numara buldu.

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    Bu yöntemi şöyle açıkladı: "Tek yapmanız gereken, avokado yarısının üzerine biraz limon sıkmak veya biraz limon suyunu fırçayla sürmek, cam bir kaba koyup buzdolabına koymak."

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    Bu şık numaranın ardındaki sır tamamen asitliğe bağlı. Limon suyunun asidi avokadonun pH'ını düşürür, enzimatik aktiviteyi azaltır ve yemyeşil rengin iştah açıcı olmayan bir kahverengiye dönüşmesini engeller.

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    Ve eğer ekstra yol kat etmeye hazırsanız, avokadonuzu buzdolabına koymadan önce hava geçirmez bir kaba koymak oyunun kurallarını değiştirebilir. Onu havadan uzak tutmak oksidasyonu yavaşlatır, bu da kaçınmanızın daha uzun süre taze kalması anlamına gelir.


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