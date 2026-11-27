Sağlıklı beslenme listelerinde sıkça yer bulan avokado, doğru koşullarda saklanmadığında kısa sürede olgunlaşabiliyor veya kesildikten sonra kararmaya başlayabiliyor. Avokadonun henüz yeşil, olgun ya da kesilmiş olması, nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini değiştiriyor. Birkaç basit yöntemle avokadonun tazeliğini daha uzun süre korumak mümkün.

OLGUNLAŞMAMIŞ AVOKADO NASIL SAKLANIR?

Sert ve dokunulduğunda hafifçe bile yumuşamayan avokadoların buzdolabına konulması yerine oda sıcaklığında bekletilmesi öneriliyor. Avocados From Mexico'nun saklama rehberine göre olgunlaşmamış bir avokadonun yenmeye hazır hale gelmesi yaklaşık 4-5 gün sürebiliyor.

Bu süreçte avokadonun her gün kontrol edilmesi gerekiyor. Meyvenin olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlamak için kabuğuna hafifçe bastırılabiliyor. Hafifçe esneyen ve yumuşamaya başlayan avokado, tüketilmeye uygun olgunluğa ulaştığını gösteriyor. Koyu renkli ve pürüzlü kabuk da bu değişime eşlik edebiliyor.

OLGUNLAŞMIŞ AVOKADO BUZDOLABINDA KAÇ GÜN SAKLANIR?

Avokado hafifçe yumuşamış ve olgunlaşmışsa hemen tüketilmeyecek olması durumunda bütün halde buzdolabında saklanabiliyor. Avocados From Mexico'nun önerisine göre olgun bir avokado, buzdolabında 2-3 gün boyunca tazeliğini koruyabiliyor.

Ancak bu süre bütün haldeki avokadolar için geçerli. Meyve kesildiğinde hava ile temas eden yüzey nedeniyle farklı bir saklama yöntemi uygulanması gerekiyor.

KESİLMİŞ AVOKADO NASIL SAKLANIR?

Avokadonun kesildikten sonra kararmasının temel nedeni, meyve etinin havadaki oksijenle temas etmesi. Oksidasyon olarak adlandırılan bu süreç, avokadonun açık renkli yüzeyinin zamanla koyulaşmasına neden oluyor.

California Avocado Commission tarafından önerilen yöntemde, kesilmiş avokadonun açıkta kalan yüzeyine limon suyu uygulanması ve ardından streç filmle kaplanması tavsiye ediliyor.

Streç filmin doğrudan avokadonun kesilmiş yüzeyine temas etmesi önem taşıyor. Böylece meyvenin havayla teması azaltılırken limon suyu da kararmanın yavaşlamasına yardımcı oluyor.

AVOKADO SAKLARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Avokadonun saklama koşullarını belirlerken öncelikle olgunluk seviyesini kontrol etmek gerekiyor. Henüz sert olan meyveler oda sıcaklığında bekletilirken olgunlaşan bütün avokadolar buzdolabına alınabiliyor. Kesilmiş avokadolar içinse limon suyu ve yüzeye doğrudan temas eden streç film yöntemi öne çıkıyor.