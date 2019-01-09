"Avrupa ahlaki ve insani görevini yerine getirmeli"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, göçmenlere ilişkin Avrupa'nın "ahlaki ve insani" görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
Haftalık kolej toplantısının ardından AB Komisyonu binasında basın toplantısı düzenleyen Avramopoulos, Akdeniz'de Alman sivil toplum örgütüne ait iki gemide 19 gündür bekleyen 49 düzensiz göçmenin durumuna değinerek, "Dürüst olalım, son haftaları Avrupa'nın en iyi dönemi olarak değerlendiremeyiz. Denizde 49 kişiyi yaklaşık 3 hafta boyunca tutmak AB'nin değerleriyle örtüşmüyor. AB insani değerler ve dayanışmayı temsil ediyor, bunları göz ardı etmek Avrupa'yla bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.
Bu çerçevede yoğun irtibat ve çalışmalar sonrasında göçmenleri bulunduran iki geminin Malta'ya kabul edilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Avramopoulos, bu tür olayların insan kaçakçılarının faaliyetlerini engellemek için "sorumlu davranma ve kurallara uymanın" önemini ortaya koyduğunu vurguladı.
Avramopoulos, Avrupa'ya yönelik düzensiz göçü azaltma konusunda kararlılıklarını koruduklarını ancak bu sorunun tam olarak çözülmediğini belirterek, "öngörülebilir ve sürdürülebilir" mekanizmaların oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.
- "Avrupa ahlaki ve insani görevini yerine getirmelidir"
Düzensiz göçe ilişkin "Avrupa ahlaki ve insani görevini yerine getirmelidir." diyen Avramopoulos, AB Komisyonunun üye ülkelerle gerekli düzenlemeleri yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
AB'nin iltica kurallarına ilişkin çalışmaları artık tamamlaması gerektiğine işaret eden Avramopoulos, bunun düzensiz göçü azaltmak ve Avrupa'daki iltica başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için önemli olduğunun altını çizdi.
Avramopoulos, üçüncü ülkelerle yapılan iş birliğinin düzensiz göçü azaltmakta kilit öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, kıtaya yönelik düzensiz göç akınının kriz öncesi dönemlere döndüğü bilgisini paylaştı.
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