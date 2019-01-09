"Avrupa ahlaki ve insani görevini yerine getirmeli"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, göçmenlere ilişkin Avrupa'nın "ahlaki ve insani" görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Haftalık kolej toplantısının ardından AB Komisyonu binasında basın toplantısı düzenleyen Avramopoulos, Akdeniz'de Alman sivil toplum örgütüne ait iki gemide 19 gündür bekleyen 49 düzensiz göçmenin durumuna değinerek, "Dürüst olalım, son haftaları Avrupa'nın en iyi dönemi olarak değerlendiremeyiz. Denizde 49 kişiyi yaklaşık 3 hafta boyunca tutmak AB'nin değerleriyle örtüşmüyor. AB insani değerler ve dayanışmayı temsil ediyor, bunları göz ardı etmek Avrupa'yla bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede yoğun irtibat ve çalışmalar sonrasında göçmenleri bulunduran iki geminin Malta'ya kabul edilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Avramopoulos, bu tür olayların insan kaçakçılarının faaliyetlerini engellemek için "sorumlu davranma ve kurallara uymanın" önemini ortaya koyduğunu vurguladı.