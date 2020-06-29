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Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 23:26 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), 14 ülkenin AB’ye seyahat etmesine izin vermeyi planlıyor. Listede ABD, Rusya ve Türkiye ise bulunmuyor.

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

Avrupa Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle uyguladığı seyahat yasağını gevşeterek, 14 ülkeden seyahate izin vermeyi planlıyor.

Yetkililer, bu ülkelerin Cezayir, Avustralya, Gürcistan, Japonya, Kanada, Fas, Karadağ, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay olacağını dile getirirken, AB’nin Çin'den yapılan seyahatlere ise karşılıklı olması koşulu ile izin vermeyi planladığını aktardılar.

LİSTEDE TÜRKİYE, ABD VE RUSYA YOK

Listede ABD, Rusya ve Türkiye bulunmazken, AB seyahat izni vermeyi düşündüğü 14 ülke dışında kalan ülkelere ise seyahat yasağını 1 Temmuz sonrasında da sürdürmeyi planlıyor.

AB’nin seyahat kısıtlamalarını kaldırırken ülkelerin son 2 haftada tespit ettiği koronavirüs vaka sayısının AB ortalaması olan 100 binde 16’dan az olmasına dikkat edeceği ve salgınla mücadeledeki başarısının baz alınacağı düşünülüyor.

AB, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayından bu yana zorunlu olmayan seyahatleri askıya almıştı.

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