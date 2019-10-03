HABER

Avrupa Birliği'nden Irak'ta itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerde başlayan gösterilere ilişkin itidal çağrısı yaptı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve devletin olmaması" nedeniyle başlayan gösterilere ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin azami itidal göstermesi ve eylemlerin barışçıl yürütülmesi beklentisini ifade etti.

AB'nin olaylara ilişkin hızla ve güvenli biçimde soruşturma açılmasını desteklediği kaydedildi.

Irak'taki gösterilerin, halkın isteklerinin yerine getirilmesinin aciliyetini ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, özellikle etkili ekonomik reformların hayata geçirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Irak'ta, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak İnsan Hakları Örgütüne göre gösterilerde en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

PARTNER"Yine mutluluktan gözlerim doldu" "Yine mutluluktan gözlerim doldu"
- Anadolu Adalet Sarayı'nın metro çıkışında kavga- Anadolu Adalet Sarayı'nın metro çıkışında kavga
Munzur Üniversitesi, 6 bin kişiye aşure ikram ettiMunzur Üniversitesi, 6 bin kişiye aşure ikram etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Bağdat ırak

En Çok Okunan Haberler

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atilla Kıyat' adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu

Erdoğan'dan o paylaşımla ilgili suç duyurusu!

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Son dakika! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşecek... "Bizim planımız hazır"

Bu akşam görüşeceğim! Planımız hazır

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladı

Sevgilisi ayrılmak isteyince dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.