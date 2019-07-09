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Avrupa borsaları "BASF" etkisiyle günü düşüşle tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 19:49 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları "BASF" etkisiyle günü düşüşle tamamladı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, pek çok sektöre ve coğrafyaya satış yapan Almanya merkezli kimya şirketi BASF SE'nin bu yıl için kar uyarısının etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,51 azalarak günü 387,92 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 azalarak 5.572,10 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 düşerek 21.886,17 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 azalarak 7.536,47 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,85 azalarak 12.436,55 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.28'de yüzde 0,12 düşüşle 1,1201 seviyelerinde bulunuyor.

Almanya merkezli kimya şirketi BASF SE, pek çok sektöre ve ülkeye satış yapıyor. Ticaret ihtilafları nedeniyle uğranan küresel zararın merkez bankalarının genişlemeci para politikası ile telafi edileceğine dair görüşlerin ortasında BASF SE, faiz ve vergi öncesi kazancının (EBIT) ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 71 düşmesini beklediğini açıkladı.

Daha önce 2019 yılı için söz konusu kazancının geçen yıla göre yüzde 10 artmasını bekleyen BASF SE, bunu yüzde 30 düşüş olarak revize etti. BASF, otomotiv sektörüne kimyasal ve kaplama gibi diğer ürünler satarken, tarım sektörüne de tohum, böcek ilacı ve gübre satıyor. Kar beklentisini revize etmesinden sonra şirketin hisseleri bugün yüzde 3,32 değer kaybetti.

Uzmanlar, G20 zirvesinden sonra uluslararası ilişkilerde hızlı bir rahatlamanın bu yılın ikinci yarısında da beklenmediğini belirterek, diğer uluslararası şirketlerin de ticaret ihtilaflarından dolayı bu yıl için kar tahminlerini aşağı yönlü revize edebileceklerine işaret ediyor.

- Deutsche Bank hisseleri eriyor

Öte yandan, Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, bankanın kapsamlı yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamasının ardından, bugün de yüzde 3,34 değer kaybederek 6,51 avroya geriledi. Bankanın hisseleri son iki gündür yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Banka yönetimi, pazar günü, 2022 yılına kadar kapsamlı bir yapılandırmaya gideceğini açıklamıştı. Yeniden yapılandırma ile yatırım bankacılığı biriminin daraltılması ve karlılığın artırılması hedeflense de bankanın hisseleri dün yüzde 5,41 değer kaybederek 6,77 avroya gerilemişti. 2007'de bankanın hissesi 90 avronun altında işlem görüyordu.

Uzmanlar, Deutsche Bank'ın bu seferki yeniden yapılanma girişiminin önceki çabalardan daha “radikal” olduğunu belirterek, bu yeniden yapılandırma stratejisinin uygulanmasında risklere dikkati çekiyor.

Banka, pazar günkü açıklamasında, 2022’ye kadar 18 bin kişinin işine son verileceğini, çalışan sayısının 91 bin 500’den 74 bine düşürülmesinin hedeflendiğini duyurmuştu.

Alman bankası 2022'ye kadar yeniden yapılandırmanın ve çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının 7,4 milyar avroya mal olmasını beklerken, gelecek yıl hissedarlarına temettü ödemesi yapmayacağını da bildirmişti

Uçak biletlerine eko-vergi

Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne’nin 2020'den itibaren uçak biletlerinde çevreyi daha fazla koruyan ulaştırma altyapısını oluşturmak için 1,5 ila 18 avro arasında "eko-vergi" uygulayacaklarını bildirmesinden sonra Fransız ulusal hava yolu şirketi Air France'ın hisseleri bugün yüzde 2,26 ve Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın hisseleri de yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

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