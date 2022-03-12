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Avrupa'da buzul tehlikesi! Korkutan açıklama: Denge bozuldu, 2080 yılına kadar etkileri görülecek

12.03.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, buzullardaki erimenin Atlas Okyanusu'ndaki sıcak su akıntılarının kesilmesine neden olmaya başladığını ve Avrupa'nın gelecek yıllarda "buzul dönemi" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çamlıtepe, 2080 yılına kadar çok ciddi etkilerinin görüleceği tahmin ediliyor. Çocuklarımıza çok ciddi sorunlar ve kötü bir dünya bırakıyoruz."

Avrupa'da buzul tehlikesi! Korkutan açıklama: Denge bozuldu, 2080 yılına kadar etkileri görülecek

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneğinin düzenlediği "Istranca-Korunacak Bir Hazine" konferansında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin doğayı ve canlı hayatını olumsuz etkilediğini ifade etti. Fosil yakıtların aşırı kullanımına bağlı doğanın dengesinin bozulduğunu ve sera etkisinin arttığını anlatan Çamlıtepe, küresel ısınmayla buzullardaki erimenin her geçen gün büyüdüğünü vurguladı.

Ekolojik dengenin bozulduğunu dile getiren Çamlıtepe şöyle devam etti: "Küresel ısınma ve iklim değişikliği biyolojik çeşitliliği tehdit eden iki önemli unsur. Antropojen faaliyetler sonucu ortaya çıkan durumlar, fosil yakıtların aşırı kullanılması gezegende bir sera etkisi oluşturdu. Isınan hava yukarı çıkamadığı için dünya bir seranın içinde kalmış gibi oluyor. Bunun en önemli etkilerinden biri buzulların erimesi.

''2080 YILINA KADAR ETKİLERİ GÖRÜLECEK''

Bilim insanları ilk başlarda bunun etkilerinin 100-150 yıl sonra hissedileceğini söylüyordu. Ancak bu süreç 30-40 yıla indi. 2080 yılına kadar çok ciddi etkilerinin görüleceği tahmin ediliyor. Çocuklarımıza çok ciddi sorunlar ve kötü bir dünya bırakıyoruz."

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''SICAK SU AKINTILARI KESİLECEK''

Çamlıtepe, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin açık şekilde hissedilmeye başladığını, gelecek yıllarda Avrupa'yı buzul dönemi tehlikesinin beklediğini ifade etti.

Buzullardaki erimenin artmasıyla Atlas Okyanusu'ndaki sıcak su akıntılarının kesileceğine işaret eden Çamlıtepe şunları kaydetti: "Okyanus akıntıları var bildiğimiz gibi. Gulf Stream (Körfez Akıntısı) Atlas Okyanusu'ndan geliyor ve Avrupa'yı ısıtıyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu bölge Avrupa, bu akıntı sayesinde ılıman bir iklime sahip. Ama buzulların erimesiyle bu Gulf Stream akıntısı kesilecektir. Yapılan projeksiyon bunu gösteriyor. Kesildiğinde de Avrupa, geçmişteki gibi bir buzul dönemine girecektir. Bunu hızlandıran faktör insanın doğaya ve çevreye verdiği zarar. Bu projeksiyon gerçekleşecek gibi gözüküyor."

(AA)

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