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  4. Avrupa'da giderek yayılıyor! Yeni salgın paniği, Türkiye sınırına dayandı

Avrupa'da giderek yayılıyor! Yeni salgın paniği, Türkiye sınırına dayandı

06.02.2024 19:59 | Son Güncelleme:
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Avrupa'da kızamık giderek yayılıyor. Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya kızamık vakalarındaki artış sonrası Yunanistan Sağlık Bakanlığı kızamık virüsü tehlikesine karşı önlem kararı aldı. Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.

Avrupa'da giderek yayılıyor! Yeni salgın paniği, Türkiye sınırına dayandı

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki ani artışa işaret edildi.

ÖZEL SAĞLIK EKİBİ KURULACAK

Yunanistan'da 2022 ve 2023'te kızamık vakasına rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, 2024'te ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kızamık virüsünün Yunanistan'da yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Özellikle endişe edilecek bir durumun olmadığı ifade edilen açıklamada, virüse karşı halkın bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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kızamık
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