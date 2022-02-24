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Avrupa'da 'Ukraynalı mülteci' hazırlığı! Polonya'da kabul noktaları oluşturulmaya başlandı

24.02.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Avrupa'da Ukraynalı mülteci hazırlığı başladı. Askeri operasyon sonrası ülkelerinden kaçan Ukraynalı mülteciler için Polonya-Ukrayna sınırında özel kabul noktaları oluşturulmaya başlandı. Bu arada Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalı ilk mülteciler Polonya sınırını geçti.

Avrupa'da 'Ukraynalı mülteci' hazırlığı! Polonya'da kabul noktaları oluşturulmaya başlandı

Polonya İçişleri Bakanı Yardımcısı Pawel Szefernaker, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Lubelskie ve Podkarpackie eyaletlerinde mülteciler için kabul noktaları oluşturmaya başladıklarını söyledi.

İlk aşamada açılacak 8 kabul noktasında mültecilere yiyecek, tıbbi yardım ve bilgi sağlanacağı bildirildi.

Polonya Yabancılar Ofisi ayrıca Ukraynalı mülteciler için bir yardım hattı ve internet sitesi kuracağı açıklamasını yaptı.

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Daha önce "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme" çağrısında bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın sadece kendi bağımsızlığı için değil aynı zamanda "tüm Avrupa adına" savaştığını söyledi.

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Morawiecki, "Bugün, Rusya Federasyonu'na karşı en geniş kapsamlı yaptırım kararlarını almak için görüşmeler aşamasındayız çünkü sadece yaptırımlar Rusya'nın saldırganlığı durdurabilir. Sevgili Ukraynalı komşular, sizi muhtaç bırakmayacağız. Biz sizinle birlikteyiz. İnsani yardıma devam edeceğiz ve mültecileri kabul edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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İLK MÜLTECİLER SINIRI GEÇTİ

Bu arada Rusya'nın saldırısından kaçan Ukraynalı ilk mülteciler Polonya sınırını geçti.

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Eşi ve iki çocuğuyla sınırı geçerek Polonya'nın Hrebenne şehrine gelen Ukraynalı Alex isimli vatandaş, yerel basına yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den kaçıyoruz. Birkaç gündür Lviv'deydik. Arkadaşlarımız Rus işgalinin başladığını sabah 05.00'te söyledi. Hemen çantalarımızı topladık ve Polonya'ya doğru yola çıktık. Sınırı nispeten hızlı bir şekilde geçmeyi başardık. Henüz nereye gideceğimizi bilmiyoruz, belki Krakow'a veya Viyana'ya. Savaştan mümkün olduğunca uzağa." dedi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Rusya Ukrayna
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