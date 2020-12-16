Avrupa genelinde Noel öncesi koronavirüs önlemleri sıkılaşıyor

Hayati önemde olmayan dükkanlar, kuaförler ve okullar kapanacak. Restoranlar, barlar ve spor salonları da kapalı olmaya devam edecek.

Almanya 16 Aralık'ta ülke genelinde yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları uygulayacak ve yeni tedbirler en erken 10 Ocak'a kadar sürecek.

Anaokulları ve okullar açık olsa da üniversiteler en erken 2021 Şubat ayına kadar kapalı.

Ülke genelinde saat 21:00 ile 07:00 arasında uygulanacak sokağa çıkma yasakları yalnızca Noel gecesi için kaldırılacak.

Evden çıkarken doldurulması gereken formlara artık ihtiyaç duyulmasa da barlar, restoranlar, tiyatrolar, sinemalar ve kayak merkezleri kapalı kalmaya devam edecek.

Noel döneminde artması beklenen koronavirüs vakalarını şimdiden frenlemek isteyen bazı ülkeler, daha önceden gevşettikleri kısıtlamalara yeniden başvuruyor.

22:00 ile 05:00 arasında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları da uygulanıyor.

İtalya'da birçok bölgede kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlükte. Vaka sayılarına göre sarı, turuncu ve kırmızı renklerle ifade edilen üç aşamalı önlemler uygulanıyor.

18 Aralık'tan itibaren Yunanistan'a gelen yolcuların zorunlu karantina süresi 10 günden üç güne indirilecek. Ancak yolcular koronavirüs testlerinin negatif olduğunu kanıtlamak zorunda.

Ülkede 22:00 ile 05:00 arasında ise sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dükkanlar, anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar kapalı.

Yunanistan'da 7 Ocak'a dek sürecek sokağa çıkma kısıtlamalarına göre, evden çıkmak isteyenler gerekçeleriyle birlikte hükümetin verdiği bir numaraya kısa mesaj atmak zorunda.

24-26 Aralık tarihleri arasında ise bu yasak gevşetilecek.

En fazla iki haneden, 5 kişiye kadar kişinin bir evde bir araya gelmesine izin verildi.

Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde tüm barlar, restoranlar ve dükkanların çoğu kapalı durumda.

Hayati hizmetleri sunan dükkanlar, eczane ve süpermarketler ile fabrikalar açık.

Turuncu bölgelerde restoranlar ve barlar kapalı ancak kuaförler ile güzellik salonları hizmet vermeye devam ediyor.

Sarı bölgelerde ise restoran ve barlar 18:00'e kadar açık. Müzeler, tiyatrolar, sinemalar, spor salonları ve yüzme havuzları kapalı tutuluyor.

İspanya

İspanya'da 23 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında farklı bölgeler arasında seyahat yalnızca aile ve arkadaş ziyareti amacıyla mümkün.

Noel ve yılbaşı etkinliklerinde en fazla 10 kişiye kadar buluşmaya izin veriliyor.

İspanya'da da 23:00 ile 06:00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Bu kısıtlamanın 2021'in Mayıs ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Toplu taşımalarda ve kapalı alanlarda altı yaşın üstündeki herkesin maske takması zorunlu. Bazı bölgelerde bu zorunluluk açık hava için de yürürlükte.

Belçika

Normalde en fazla bir kişinin bir haneyi ziyaret etmesine izin veriliyordu ancak 24-25 Aralık tarihlerinde bu kural gevşetilecek ve aynı anda iki kişinin ziyaretine izin verilecek.