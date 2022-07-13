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Avrupa, havalimanlarındaki kriz nedeniyle Türkiye'den personel istihdam etmek istiyordu! SGHM'den havacılık çalışanlarına çağrı "Okçular tepesini terk etmeyin"

13.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa havalimanlarında personel kaynaklı yaşanan kriz tüm dünyada gündem olmuştu. Kriz sebebiyle Türkiye’den profesyonel personel istihdamı yapılması tartışmaları da gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi haline gelmişti. Tartışmalar sürerken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM) tarafından önemli bir çağrı geldi. Yapılan açıklamada “Türk sivil havacılığının yükselişinin aynı şekilde devam etmesi amacıyla okçular tepesini asla terk etmemenizi sizden bilhassa rica ediyoruz” denildi.

Avrupa, havalimanlarındaki kriz nedeniyle Türkiye'den personel istihdam etmek istiyordu! SGHM'den havacılık çalışanlarına çağrı "Okçular tepesini terk etmeyin"

Avrupa’daki birçok ülkenin havalimanlarında yaşanan grev ve personel eksiklikleri nedeniyle uçuşlardaki aksamalar devam ederken, bu havalimanlarına Türkiye’den yetişmiş profesyonel havacılık personellerinin istihdam edilmesi de gündemdeki yerini koruyor. Gündemdeki yerini koruyan konuya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) resmi açıklama geldi.

"OKÇULAR TEPESİNİ ASLA TERK ETMEMENİZİ SİZDEN BİLHASSA RİCA EDİYORUZ"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli sektör çalışanlarımız; Avrupa ve dünya, havacılık sektöründe kâbusu yaşarken Türk Sivil Havacılığı sizin sabır ve azminiz sayesinde lider konumunu sürdürmeye devam etmektedir. Bu nedenle, bazı ülkelerin ve bu ülkelere ait işletmelerin, ülkemiz sivil havacılığına imrenmeleri ve sizleri istihdam etmeye yönelik çalışmalarını son derece normal karşılıyoruz. Bu kapsamda, son günlerde bazı ülkelerin, havacılık profesyonellerimizi istihdam etmeye yönelik yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını titizlikle takip etmekteyiz. Bu ülkelerin yapmış olduğu çalışmaların bir diğer amacının, sizler gibi nitelikli ve başarısı tasdiklenmiş profesyonelleri istihdam etmenin yanı sıra ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişini durdurmaya yönelik olduğunun da bilincindeyiz. Konuyu bu bağlamda değerlendirdiğimizde, Türk sivil havacılığının yükselişinin aynı şekilde devam etmesi amacıyla okçular tepesini asla terk etmemenizi sizden bilhassa rica ediyoruz” denildi.

"PRATİK VE HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİDİR"

İşverenlerin de duyarlı olmasının önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu konuda işverenlerin de aynı duyarlılıkta olması çok önemlidir. Bahse konu olan personelin çalıştıkları mevcut kurum ve kuruluşlarından ayrılmak istemelerine ilişkin geri dönüşler doğru bir şekilde ele alınmalı, bunlara pratik ve hızlı çözümler üretilmelidir. Bu geri dönüşlerde kurumsallaşma problemlerine yönelik hususlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Ücretse nedenlerle ayrılma taleplerine ilişkin de ilgili havacılık şirketlerimizin bütçelerinin elverdiği ölçüde konuyla ilgili gereken adımları atmalarını ve personel kayıplarını minimize etmeye yönelik gerekli değişiklikleri yapmalarını rica ederiz. Bununla birlikte, sadece ücretsel bir karşılaştırma yapmak yanıltıcı olabileceğinden, havacılık sektöründe bireysel değil bütünsel çözümlerde, ilgili ülkelerle çalışabileceğimiz unutulmamalıdır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak, çalışma şartları ve iş devamlılığının temini alanlarında yürüttüğümüz önemli çalışmalarla birlikte, iki yıl içerisinde Türk Sivil Havacılığı’nın çok daha seçkin bir konumda olacak olması ana hedefimizdir. Bunu hep birlikte başarıp bizden sonraki nesillere çok daha güzel bir gelecek bırakacağımıza dair en ufak bir şüphemiz yoktur” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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