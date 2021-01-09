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Avrupa İlaç Ajansı "süper şırınga" ile koronavirüs aşı şişesinden çıkan doz sayısını beşten altıya çıkardı

09.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Avrupa İlaç Ajansı "süper şırınga" ile koronavirüs aşı şişesinden çıkan doz sayısını beşten altıya çıkardı

Avrupa İlaç Ajansı yeni bir tür şırınga ile koronavirüs aşı şişelerinden beş doz yerine altı doz aşı çekilmesini sağladı. Bu sayede bir şişe aşının uygulanabileceği kişi sayısı yüzde 20 artırıldı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısının ürün bilgilerini değiştirdi.

Bu sayede yeni "süper şırıngalar" ile şişelerin dibinde kalan kısımlar da kullanılarak, fazladan birer doz aşı elde edilebilecek.

EMA'nın tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu BioNTech'in Pfizer ile birlikte geliştirdiği "Comirnaty" adlı ürünün şişesinden, 5 yerine 6 doz aşı sağlanacak.

Koronavirüs aşısının ürün bilgilerinin güncellenmesi kapsamında, yüzde 20 oranından daha fazla doz elde etmek için, "düşük ölü hacim iğneli" denen türden şırıngalar kullanılacak.

EMA'ya göre şu anda aşılamada kullanılan normal şırınga ve iğneler nedeniyle, Comirnaty şişelerinden 5 doz aşı elde edilebiliyor.

Şişelerin dibinde kalan aşı miktarı 0,3 mililitrenin altında kalınca, normal şırıngalar bunu çekemiyor.

Şişelerin dibinde kalan aşıların birbirleriyle karıştırılması yasak.

Bu nedenle kalan kısım atılmak zorunda.

EMA'ya göre, aşıya yoğun ihtiyaç duyulan bir dönemde şişe başına bir dozun atılması, özel şırıngalarla önlenecek.

Ölü hacim iğneli şırıngalar en fazla 35 mililitre sıvı çekebildiği için için, şişeden altıncı dozu çıkarmak da mümkün olacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülke tarafından ölü hacim iğneli şırınga satın alındı.

Eczacı ve hekimlere göre, yeni şırıngalar sayesinde aşı şişesinin dibinde hiç aşı kalmıyor. Şişedeki bütün sıvı kullanılabiliyor.

EMA tarafından 21 Aralık'ta onaylanan BioNTech - Pfizer koronavirüs aşısı, 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanıyor.

AB Komisyonu, daha önce 300 milyon doz satın aldığı Comirnaty aşısı için yeniden ek sipariş verdi.

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