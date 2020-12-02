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Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi: "Bulgaristan’da psikiyatri hastaları halen zincire vuruluyor"

02.12.2020 19:38 | Son Güncelleme:
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Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi: "Bulgaristan’da psikiyatri hastaları halen zincire vuruluyor"

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), Bulgaristan’da psikiyatri hastalarının halen zincire vurulduğunu belirterek bakım evlerindeki hastalara kötü muameleden vazgeçilmesini ve zincire vurma uygulamasının derhal durdurulmasını istedi.Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) bugün kamuoyuna sunduğu raporunda Bulgaristan’daki psikiyatri hastanelerinde ve sosyal bakım kurumlarındaki olumsuz koşulları ve kötü muameleyi eleştirerek hastaların zincirle bağlanmasını "utanç verici bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), Bulgaristan’da psikiyatri hastalarının halen zincire vurulduğunu belirterek bakım evlerindeki hastalara kötü muameleden vazgeçilmesini ve zincire vurma uygulamasının derhal durdurulmasını istedi.
Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) bugün kamuoyuna sunduğu raporunda Bulgaristan’daki psikiyatri hastanelerinde ve sosyal bakım kurumlarındaki olumsuz koşulları ve kötü muameleyi eleştirerek hastaların zincirle bağlanmasını "utanç verici bir uygulama" olarak nitelendirdi. Raporda, "Komite, Bulgar psikiyatri hastanelerindeki hastaların personel tarafından fiziksel olarak kötü muameleye (tokat, itme, yumruklama, tekme ve sopayla vurma) devam ettiği sonucuna varmıştır" denildi. Akli dengesi yerinde olmayan hastaların ayak bileklerinden zincirlenerek asma kilitlerle yataklara bağlandığı, bu tür utanç verici, insanlık dışı ve aşağılayıcı uygulamaların kesinlikle kabul edilemez olduğu ifade edildi.
CPT, Bulgar makamlarına çağrıda bulunarak sosyal bakım evlerinde insanlık onurunu daha fazla gecikmeden korumaya yönelik somut ve acil önlemler alınmasını istedi.

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