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Avrupa Konseyi, İstanbul seçimini izlemek için heyet gönderecek

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2019 05:44 | Son Güncelleme

İstanbul seçimini izleyecek heyetin Türk yetkililerce davet edildiği belirtildi.

Avrupa Konseyi, İstanbul seçimini izlemek için heyet gönderecek

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini izlemek için heyet göndereceğini açıkladı.

Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, heyetin Türk yetkililer tarafından davet edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Andrew Dawson'un başkanlığını yapacağı heyetin seçim günü öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, İstanbul İl Seçim Kurulu, diplomatik temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileriyle bir araya geleceği ifade edildi.

Heyetin, seçim gününde de oy kullanma noktalarında gözlem yapacağı belirtildi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 31 Mart Yerel Seçimlerini 22 kişilik bir heyetle izlemişti.

(AA)

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