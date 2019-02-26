Avrupa Konseyinden Fransa'ya sarı yelekliler ve biber gazı eleştirisi

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya sarı yeleklilerin eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulundu.

Mijatovic, 28 Ocak'ta Paris'e yaptığı ziyaretin ardından sarı yeleklilerin gösterilerine ilişkin Fransız yetkililerine gönderdiği memorandumu basınla paylaştı.

Güvenlik güçlerinin temel görevinin vatandaşları ve insan haklarını korumak olduğunun altını çizen Mijatovic, eylemlerde yaralanan kişilerin sayısının yüksek ve ciddi yaralanmalar olması dikkate alındığında, polisin kamu düzenini sağlamak için uyguladığı yöntemin insan haklarına uygunluğunun sorgulanmasına neden olduğunu belirtti.

Mijatovic, Fransa'ya, çok sayıda eylemcinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımının yasaklanması çağrısı yaptı.

Fransa'nın insan haklarına daha satygılı olması ve barışçıl gösterilerde aşırı kısıtlamalar getirmemesi gerektiğini vurgulayan Mijatovic, hükümetin eylemlerde yaralanan kişilerin sayısını detaylı şekilde kamuoyuyla paylaşması gerektiğinin altını çizdi.