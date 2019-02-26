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Avrupa Konseyinden Fransa'ya sarı yelekliler ve biber gazı eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransız makamlarından sarı yeleklilerin gösterilerinde insan haklarına daha saygılı olmaları, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmemeleri ve biber gazı kullanmamalarını istedi

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya sarı yeleklilerin eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulundu.

Mijatovic, 28 Ocak'ta Paris'e yaptığı ziyaretin ardından sarı yeleklilerin gösterilerine ilişkin Fransız yetkililerine gönderdiği memorandumu basınla paylaştı.

Güvenlik güçlerinin temel görevinin vatandaşları ve insan haklarını korumak olduğunun altını çizen Mijatovic, eylemlerde yaralanan kişilerin sayısının yüksek ve ciddi yaralanmalar olması dikkate alındığında, polisin kamu düzenini sağlamak için uyguladığı yöntemin insan haklarına uygunluğunun sorgulanmasına neden olduğunu belirtti.

Mijatovic, Fransa'ya, çok sayıda eylemcinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımının yasaklanması çağrısı yaptı.

Fransa'nın insan haklarına daha satygılı olması ve barışçıl gösterilerde aşırı kısıtlamalar getirmemesi gerektiğini vurgulayan Mijatovic, hükümetin eylemlerde yaralanan kişilerin sayısını detaylı şekilde kamuoyuyla paylaşması gerektiğinin altını çizdi.

Mijatovic, gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadı.

Avrupa Parlamentosu (AP), polisin gösterilerde protestoculara karşı aralarında biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan karar tasarısını 14 Şubat'ta kabul etmişti.

Ülke danıştayı, Fransa'nın en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Liginin (LDH), polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetmişti.

Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

Fransız polisinin sarı yeleklilerin gösterilerinde kullandığı biber gazı nedeniyle çok sayıda kişi yaralanmıştı. Bu kişilerin arasında biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu gözünü kaybeden, kolu kopan veya dişleri kırılan olmuştu.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Birimince polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı ve bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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