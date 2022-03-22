Avrupa’nın gıpta ettiği Osmanlı hekiminden baş ağrısı ve mide ağrısına mucize çözüm

Osmanlı hekimi İbn-i Şerif’in yazdığı tıbbi kitap İstanbul Üniversitesi dışında Paris Kütüphanesi, British Museum'de yer almaktadır. Baş ağrısı ve mide problemleri için yıllar önce Osmanlı hekimi İbn-i Şerif'in önerisi olan meyveyi denemeye ne dersiniz?

İbn-i Şerif Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşamış bir hekim. Hatta bazı alimlere göre İbn-i Sina'dan, İbn-i Baytar'dan sonra en değerli hekimlerden biri. İbn-i Şerif elmanın ve elma suyunun faydalarını yıllar önce anlatmış. İşte baş ağrısından mideye kadar etkili olan meyvenin tüketimi...

İbn-i Şerif'in 15.Yüzyılda yazdığı bilinen Yadigar isimli kitabından elmayla ilgili şifa önerilerini bir araya getirdik. Mart ayında tüketilmesi gereken bir meyve olan elmanın sayısız faydası var.

BU MEYVE MİDE İÇİN ŞİFA

Midesinde problem olan kişiler yemek vakitlerini geçirdikleri zaman baş ağrıları olur. Bu gibi insanlar için uygun olan, sabahleyin bir iki lokma ekmeği, nâr, elma, koruk veya limon şerbeti gibi ekşi şerbetlerden birisinde ezip ıslatıp yemek ve bu tür şerbetlerden de içmektir.

Baygınlık olmaması için kan alınmadan önce azıcık elma şerbeti verilip içirilir.

ELMA ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Yüreğe kuvvet verir ve yürek oynamasına ki hafakân derler fayda eder, ferahlık verir.

TARİFİ: Tatlı ve hoş kokulu elmalardan alınır, kabukları soyulur, iki veya dört parçaya bölünüp çekirdekleri çıkartılır. Sonra dövülüp elle sıkılarak suyu çıkartılır, bezden süzülür. Dört yüz dirhem elma suyuna iki yüz dirhem şeker veya nebât katılarak kaynatılır. Kefi alınıp kıvama getirilir.

ELMA SUYUNUN FAYDALARI

Elma suyu ferahlık verir

Elma suyu susuzluğu giderir

Kalbi güçlendirir

Mide şişine iyi gelir

Bağışıklığı güçlendirir

Baş ağrısına iyi gelir



