HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa ülkesinde yeni grip dalgası! Bir haftada yarım milyona yakın kişi yakalandı

Avrupa ülkesinde yeni grip dalgası! Bir haftada yarım milyona yakın kişi yakalandı

21.12.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınının etkileri hala sürerken bu kez grip salgını alarmı verildi. Avusturya'da 5-12 Aralık'ta her 100 bin kişiden 4 bin 338'inin grip ve benzeri solunum yolu hastalığına yakalandığı bildirildi. Ülkede bir haftada 394 bin vaka tespit edildi.

Avrupa ülkesinde yeni grip dalgası! Bir haftada yarım milyona yakın kişi yakalandı

Avusturya’da grip türü hastalıklar ciddi oranda etkili olurken, aralığın ilk haftasında solunum yolu rahatsızlığı yaşayan yaklaşık 394 bin yeni hastanın kayıtlara geçtiği bildirildi.

Sağlık ve Besin Güvenliği Ajansı (AGES) tarafından yapılan açıklamada, grip ve benzeri hastalıkların Avusturya genelinde etkili olduğu, günlük vaka sayılarının ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığı ifade edildi.

Yeni virüs alarmı! Semptomları çok benzer ama... Yeni virüs alarmı! Semptomları çok benzer ama...

BİR HAFTADA 394 BİN YENİ HASTA

Açıklamada, 5-12 Aralık'ta her 100 bin kişiden 4 bin 338'inin grip ve benzeri solunum yolu hastalığına yakalandığı, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 394 bin yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi.

f

Kovid-19 salgını öncesi en yüksek seviyenin 2017’de tespit edildiğine değinilen açıklamada, 2022’de vaka sayılarının neredeyse ikiye katlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkede grip dalgasının en çok etkili olduğu yerlerin başında başkent Viyana'nın geldiğine, tahminlere göre vaka sayılarındaki artışın süreceğine işaret edildi.

Çocuklar arasında çok hızlı bir şekilde yayılan hastalık nedeniyle özellikle hastanelerin çocuk kliniklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı aktarılan açıklamada, bu nedenle hastaların aile doktorları ya da farklı birimlere yönlendirildiği belirtildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaş başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiSavaş başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi
2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı 2 çocuğuyla birlikte dördüncü kattan ölüme atladı
İstanbul'da kar sürprizi! Gece saatlerinde başladıİstanbul'da kar sürprizi! Gece saatlerinde başladı
Anahtar Kelimeler:
grip Avusturya

En Çok Okunan Haberler

Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber

Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...

Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi

Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi

Arsaya ne yapılacağı belli oldu: Çok şaşırdık

Arsaya ne yapılacağı belli oldu: Çok şaşırdık

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.