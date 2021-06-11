HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa'ya gidecekler dikkat! 1 Temmuz'da aşı sertifikası yürürlüğe giriyor (Avrupa hangi aşılara onay verdi?)

Avrupa'ya gidecekler dikkat! 1 Temmuz'da aşı sertifikası yürürlüğe giriyor (Avrupa hangi aşılara onay verdi?)

11.06.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına onay verdi. Seyahatlerde kullanılacak AB aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek. İşte Avrupa tarafından onaylanan aşılar...

Avrupa'ya gidecekler dikkat! 1 Temmuz'da aşı sertifikası yürürlüğe giriyor (Avrupa hangi aşılara onay verdi?)

AB Konseyi, üye ülkelerin "AB Dijital COVID Sertifikası" adlı düzenlemeyi onayladıklarını duyurdu. Buna göre, seyahatlerde kullanılacak AB aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek.

Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

EK TEST VEYA KARANTİNAYA GİBİ KISITLAMALAR UYGULANMAYACAK

AA'nın haberine göre sertifikayla, AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmayacak.

Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

AB AŞI SERTİFİKASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak.

Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

HANGİ AŞILAR ONAYLANDI?

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylamış durumda.

Söz konusu düzenleme hafta içinde Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylandı. Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

AB DIŞINDAN GELEN TURİSTLERLE İLGİLİ NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Öte yandan Reuters'a konuşan AB'li diplomatlar, Birlik üyesi olmayan ülkelerden gelecek turistlere uygulanacak kısıtlamaların geldikleri ülkedeki salgının gidişatına göre belirleneceğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
10 ay boyunca komada kaldı, doğum yaptı! İlk sözü bakın ne oldu10 ay boyunca komada kaldı, doğum yaptı! İlk sözü bakın ne oldu
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.