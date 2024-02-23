Avrupa'ya kaçmaya çalışıyordu! MİT ve emniyetten sınır ötesi operasyon: PKK/KCK üyesi terörist yakalandı

PKK/KCK'nin sözde sorumlularından 'Mazlum Mardin' kodlu Murat Kızıl MİT ve Emniyet'in sınır ötesi operasyonuyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı.
MİT’in çalışmaları sonucu terörist Murat Kızıl’ın saklandığı yer tespit edildi. Adım adım izlenen Mazlum Mardin kod adlı terörist, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken MİT’in ağına takıldı.
2015’te PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı. Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Murat Kızıl, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranıyordu.