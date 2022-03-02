HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa'yı karıştıran olay! Ruslara izin verilmedi

Avrupa'yı karıştıran olay! Ruslara izin verilmedi

02.03.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş tüm dünyanın gündeminde birinci sırada. Rus devlet yetkililerine ülkelerden yaptırım haberleri üst üste geliyor. Ancak Rusya'nın işgalinden yalnızca yetkililer değil, Rus halkı da nasibini almaya başladı. Avrupa'da Rus vatandaşlarına yönelik yapılan bir uygulama da savaşın Rus halkı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Avrupa'yı karıştıran olay! Ruslara izin verilmedi

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci günde de gerilim devam ediyor. Ülkeler arasındaki kriz tırmanırken Ukrayna'ya destek ve yardım mesajları geliyor. Rusya ise tüm dünyanın tepkisini toplamış durumda. Rus vatandaşları da Avrupa'da çeşitli kısıtlamalara maruz kalmaya başladı.

Avrupa'nın farklı ülkelerindeki restoranlarda hayata geçirilen, Rus vatandaşlarına kısıtlamalar getiren uygulamaya ilişkin fotoğraflar sosyal medyada kullanıcıların tepkisini topladı. Paylaşılan fotoğraflarda restoranlardaki tabelalardaki yazılar dikkat çekti. Tabelalarda Rus vatandaşlarının restorana alınmayacağı ve hizmetten yararlanamayacakları ifade ediliyor.

snfmtavf

Sosyal medyada söz konusu uygulamanın faşistçe olduğu, liderlerin girişimlerinin faturasının halka kesildiği yönünde yorumlar yapıldı.

Başlıksız-4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO ve Rusya arasında çatışma riski varNATO ve Rusya arasında çatışma riski var
Flaş iddia: Rus ordusu bu gece saldıracakFlaş iddia: Rus ordusu bu gece saldıracak
'300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti''300 bin kişinin katiline tapıyor, halkına ihanet etti'
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Rusya, Herson'u ele geçirdi; müzakereler bugün

Rusya, Herson'u ele geçirdi; müzakereler bugün

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti!

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.