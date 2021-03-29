Avrupa'da 'yaz saati' uygulamasının yürürlükten kaldırılması gecikecek mi?

Avrupa ülkeleri, Cumartesi gece yarısından itibaren "yaz saati" uygulamasına geçti. Saatler 1 saat ileri alındı ve Türkiye ile saat farkı azaldı. Halen Kıta Avrupası ile Türkiye arasında 1, İngiltere ile Türkiye arasında ise 2 saat fark var.

Bunun Avrupa'daki son yaz saati olması bekleniyordu. Çünkü Avrupa Parlamentosu (AP), yaz saati uygulamasının Ekim 2021'den itibaren tamamen kaldırılmasını kabul etmişti. Ancak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında anlaşma olmadığı için, uygulamadan vazgeçilip geçilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Avrupa'da birçok ülkede güneş ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 1970'lerden bu yana yaz saati uygulanıyor. 1980'de Avrupa ülkeleri yaz ve kış saatlerini eşitleyen anlaşmayı imzaladı. Böylece bütün ülkelerde uygulama yaygınlaştı.

Ancak tasarruf önlemleri nedeniyle bu uygulama zaman içerisinde giderek daha az gerekli hale geldi. Ayrıca yaz saati uygulaması, insanların "biyoritmini bozduğu" ve ülkeler arasında zaman karmaşası yarattığı için eleştiriliyordu.