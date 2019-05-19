HABER

Avrupa'daki ırkçılık Almanya'da protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:45 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosunun gelecek hafta yapılacak seçimleri öncesinde Almanya'da on binlerce kişi Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı yürüdü

BERLİN (AA) - Almanya'da, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine bir hafta kala Avrupa'da yükselen ırkçılık protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum örgütü ve inisiyatifin "Herkes için bir Avrupa" sloganıyla düzenlediği gösteriler, başkent Berlin'in yanı sıra Köln, Leipzig, Münih, Hamburg ve Stuttgart'ta gerçekleştirildi.

Berlin'de Alexander Meydanı'nda toplanan göstericiler, Leipziger Caddesi ve 17 Haziran Caddesi üzerinden Zafer Anıtı'na yürüdü.

"Nasyonalizme karşı herkes için bir Avrupa", "Bölünmez" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, Avrupa'da ırkçılığın yeri olmadığı yönünde sloganlar attı.

Avrupa Birliği (AB) bayraklarının taşındığı yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Yürüyüş sırasında yapılan konuşmalarda, AP seçimlerinde aşırı sağcı ve popülist partilere oy verilmemesi çağrısında bulunularak, "Avrupa'da ayrımcılığın, İslam ve Yahudi düşmanlığının yeri yok. İnsan hakları özellikle azınlık haklarıdır." ifadesi kullanıldı.

Köln'de de 5 farklı noktadan başlayan yürüyüşün sonunda yaklaşık 25 bin gösterici, Ren Nehri kıyısındaki Deutz Werft Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Avrupa birleş", "Irkçılığa karşı sesinizi yükseltin" ve "Irkçıları seçmeyin" yazılı dövizler taşıdı.

Köln'deki gösteriye Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andreas Nahles ile Federal Adalet Bakanı ve AP seçimlerinde SPD'nin liste başı adayı Katarina Barley de katıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gösterilere yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu sinyal için teşekkürler. Biz, birkaç kişinin değil, çoğunun Avrupa'sını, birbirlerine karşı olanların değil beraberliğin Avrupa'sını istiyoruz. Bunu 26 Mayıs'ta sandıklarda göstermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Sivas’ta eğitim görebilmek için yarıştılarSivas’ta eğitim görebilmek için yarıştılar
Kars'ta arazi kavgası: 4 ölü, 7 yaralıKars'ta arazi kavgası: 4 ölü, 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Herkes için bir Avrupa" Almanya Berlin Köln

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta arazi kavgası: 4 ölü, 7 yaralı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.