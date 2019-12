Avrupa'daki karar alıcıları Hindistan lehine etkilemeyi hedefleyen propaganda ağı tespit edildi

İnternet sitelerinin hepsinin, gerçek haber siteleri gibi görünmek için haber organlarının içeriğini kopyaladığı, "The Times of Geneva"nın, ağdaki en sofistike internet sitesi olduğu ve birçok video içeriği yarattığı belirtildi. "The Times of Geneva"nın faaliyetlerinin, Birleşmiş Milletlerdeki karar alıcıları hedef alıyor gibi göründüğü kaydedildi.

Tüm sitelerin Pakistan karşıtı haberler yaydığı, Hindistan'ın lobicilik faaliyetlerini hizmet edecek biçimde ağ ile bağlantısı bulunan sivil toplum kuruluşlarının çalışanlarından görüş aldığı ifade edildi.

Srivastava Group'un internet sitesinde, şirketin "doğal kaynaklar, temiz enerji, hava sahası, danışma hizmetleri, sağlık, yazılı medya ve yayıncılık" alanlarında menfaatleri olduğu belirtiliyor.

Şirketin alt kuruluşu Uluslararası Tarafsız Çalışmalar Enstitüsünün de sağcı milletvekillerinin ekim ayında Cammu Keşmir'i tartışmalı ziyaretlerine sponsorluk yaptığı da bildirildi.