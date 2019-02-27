Avrupa’dan Bağcılar’a ‘12 Yıldızlı Şehir’ ödülü

İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi, Halk Meclislerinden Halk Görüşlerine, Engelli Meclisi’nden Kadın Meclisi’ne kadar halkın yönetime ortak olduğundan ‘Katılımcı Demokrasi’ ve ‘Yönetişim’ çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden ‘12 Yıldızlı Şehir’ unvanına layık görüldü.

Avrupa Yerel Yönetimler yerel demokrasinin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl Avrupa Konseyi’nin koordine ettiği European Local Democracy Week (ELDW), Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerine bu yıl Bağcılar Belediyesi de davet edildi. 15-17 Ekim 2018 tarihleri arasında katılımcı belediyelerin her birinin kendi hedefleri ve faaliyetlerini takdim ettiği programda Bağcılar Belediyesi, ‘Katılımcı Demokrasi’ ve ‘Yönetişim’ teması çerçevesinde sunumda bulundu. Bu kapsamda katılımcı üyeleri tarafından değerlendirmeye alınan ve başarılı bulunan Bağcılar Belediyesi Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden ‘12 Yıldızlı Şehir’ unvanına layık görüldü.

“BU GURUR BAĞCILAR’DA YAŞAYAN BÜTÜN HEMŞEHRİLERİMİN GURURUDUR”