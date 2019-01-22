"Biz bu projeyi oluştururken şu mesajı verdik, çatışma ve anlaşmazlık yaşamımızın doğamızın bir parçasıdır. Bizler ergenlik dönemindeki çocukların aralarındaki anlaşmazlığı önleme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Bu normalde çocukların doğasının gereğidir fakat anlaşmazlığı ve çatışmayı yönetmek kolaydır. Bizler çocukların karar verme becerilerini geliştirme, anlaşmazlıklarını yönetme, etkili iletişim becerileri kazanımları ve hayatları boyunca karşılaştıkları problemlerde kullanacak müzakere çözüm teknikleri öğrenmeleri amacıyla bir proje geliştirdik. Bu projeyi okulumuzda uyguladık ve bu projeyi Türkiye Ulusal Ajansı'na K2 Projesi olarak sunduk, kabul ettiler."

İki yıl sürecek projeyi sosyal medya kanalıyla Avrupa'daki eğitim partnerlerine duyurduklarını anlatan Tuncer, İtalya, İspanya Yunanistan, Romanya ve Polonya'dan dönüşler aldıklarını aktardı.

Avrupa'dan gelen öğretmenlere eğitim verdikten sonra oradaki yerel okullara projeyi yerleştireceklerini ve takibini yapacaklarını dile getiren Tuncer, şöyle devam etti:

"Her yılın başında ve sonunda bizim ön değerlendirme testlerimiz olacak. Okul iklimini değerlendirecek anketlerimiz olacak ve böylece projenin gelişilebilirliğini kontrol edeceğiz. Şu an Ziya Gökalp Ortaokulu olarak Sakarya'da öğrenci davranışları ve olumlu okul iklimi alanında önde gelen okullardan bir tanesiyiz. Bizde il ve ilçe disiplin kuruluna giden öğrenci yoktur çünkü öğrencilerimiz kendi problemlerini kendileri çözmeyi öğrenmişlerdir, kendini ifade edemeyen sosyal anlamda eksik olan öğrencilerimize de arabulucu öğrencilerimiz akran danışmanlığı şeklinde yardımcı olmaktadırlar."

İtalya'dan gelen öğretmen Maira Chiara Billa da projeyle çok ilgilendiklerini ve üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Proje güzel bir proje, bu projeyle konulara çözüm bulunacağına inanıyorum. Bu toplantıda bu projenin temelleri atıldı ve önümüzdeki günlerde bu projenin ulaşacağı sonucu merakla bekliyorum." dedi.

Polanya'dan gelen Zbigniew Chrusul ise projeyi başarılı bulduklarına değinerek, Polanya'daki eğitim sistemindeki problemleri burada yapılan projeyle aşmayı düşündüklerini kaydetti.

Eğitime katılan öğretmenler daha sonra yufka açtı, Hendek Belediyesi Bayraktepe Sosyal Tesisleri içerisindeki Kültürevini ziyaret edip sergilenen eşyaları inceledi.

