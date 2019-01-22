HABER

Avrupa'dan gelen öğretmenlere "arabuluculuk" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 14:19 | Son Güncelleme

Hendek'teki bir okulda yürütülen "Arabulucu Müzakereci Öğrenciler" Projesi kapsamında Avrupa Birliği üyesi 5 ülkeden gelen 16 öğretmen eğitim alıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir okulda yürütülen "Arabulucu Müzakereci Öğrenciler" Projesi kapsamında Avrupa Birliği üyesi 5 ülkeden gelen 16 öğretmene eğitim veriliyor.

Hendek Ziya Gökalp Ortaokulu öğretmenlerinden proje koordinatörü Hakan Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje çerçevesinde Polonya, Yunanistan, Romanya, İspanya ve İtalya'dan gelen 16 öğretmene eğitim verdiklerini söyledi.

Eğitim sonunda öğretmenlerin ülkelerine dönerek formatör olacaklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Biz bu projeyi oluştururken şu mesajı verdik, çatışma ve anlaşmazlık yaşamımızın doğamızın bir parçasıdır. Bizler ergenlik dönemindeki çocukların aralarındaki anlaşmazlığı önleme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Bu normalde çocukların doğasının gereğidir fakat anlaşmazlığı ve çatışmayı yönetmek kolaydır. Bizler çocukların karar verme becerilerini geliştirme, anlaşmazlıklarını yönetme, etkili iletişim becerileri kazanımları ve hayatları boyunca karşılaştıkları problemlerde kullanacak müzakere çözüm teknikleri öğrenmeleri amacıyla bir proje geliştirdik. Bu projeyi okulumuzda uyguladık ve bu projeyi Türkiye Ulusal Ajansı'na K2 Projesi olarak sunduk, kabul ettiler."

İki yıl sürecek projeyi sosyal medya kanalıyla Avrupa'daki eğitim partnerlerine duyurduklarını anlatan Tuncer, İtalya, İspanya Yunanistan, Romanya ve Polonya'dan dönüşler aldıklarını aktardı.

Avrupa'dan gelen öğretmenlere eğitim verdikten sonra oradaki yerel okullara projeyi yerleştireceklerini ve takibini yapacaklarını dile getiren Tuncer, şöyle devam etti:

"Her yılın başında ve sonunda bizim ön değerlendirme testlerimiz olacak. Okul iklimini değerlendirecek anketlerimiz olacak ve böylece projenin gelişilebilirliğini kontrol edeceğiz. Şu an Ziya Gökalp Ortaokulu olarak Sakarya'da öğrenci davranışları ve olumlu okul iklimi alanında önde gelen okullardan bir tanesiyiz. Bizde il ve ilçe disiplin kuruluna giden öğrenci yoktur çünkü öğrencilerimiz kendi problemlerini kendileri çözmeyi öğrenmişlerdir, kendini ifade edemeyen sosyal anlamda eksik olan öğrencilerimize de arabulucu öğrencilerimiz akran danışmanlığı şeklinde yardımcı olmaktadırlar."

İtalya'dan gelen öğretmen Maira Chiara Billa da projeyle çok ilgilendiklerini ve üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Proje güzel bir proje, bu projeyle konulara çözüm bulunacağına inanıyorum. Bu toplantıda bu projenin temelleri atıldı ve önümüzdeki günlerde bu projenin ulaşacağı sonucu merakla bekliyorum." dedi.

Polanya'dan gelen Zbigniew Chrusul ise projeyi başarılı bulduklarına değinerek, Polanya'daki eğitim sistemindeki problemleri burada yapılan projeyle aşmayı düşündüklerini kaydetti.

Eğitime katılan öğretmenler daha sonra yufka açtı, Hendek Belediyesi Bayraktepe Sosyal Tesisleri içerisindeki Kültürevini ziyaret edip sergilenen eşyaları inceledi.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadıAcılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı
Meteoroloji'den yağış uyarısıMeteoroloji'den yağış uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Arabulucu öğrenciler" eğitimi Avrupa'dan gelen öğretmenler hendek sakarya

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Karnında gazlı bez unutulan kadın ölümden döndü

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Acılı aile kaybettiği köpeğinin ardından bir dram daha yaşadı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu! Mahkeme kararını verdi

Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu! Mahkeme kararını verdi

'Çin'de de olsa gidin getirin' diye babası vasiyet edince...

'Çin'de de olsa gidin getirin' diye babası vasiyet edince...

Tokat'ta şoke eden görüntü! Kırılan camı naylonla kapattı, yolcular hemen 155'i aradı

Yolcular hemen 155'i aradı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.