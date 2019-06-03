Avrupalı Müslümanlardan Kral Selman'a af çağrısı

LONDRA (AA) - Avrupalı Müslümanlar, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'den ramazan ayının ardından idam edilecekleri belirtilen üç İslam alimini affetmesini istedi.

Avrupa Müslüman Forumu, Malta'nın Sliema kentinde toplandı. Toplantıda, ramazan ayının ardından idam edilecekleri belirtilen, Suudi Arabistan'ın "terörizmle" suçladığı Müslüman alimler Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve Ali el-Ömeri'nin durumları değerlendirildi.

Bu çerçevede Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e mektup yazılarak bu alimlerin affı istendi. Mektupta, bu kişilerin ramazan ayının ardından idam edileceklerine yönelik haberlere dikkat çekilerek infazların iptali talep edildi.

Alimler suç işlemiş olsalar bile insanlık adına ve anlaşmalar çerçevesinde Kral'dan merhamet göstermesi istenen mektupta, bu af talebinin ramazan ayının son günlerinde gelmesinin tesadüf olmadığı, Müslümanların yaptıklarının Allah tarafından bu ayda affedildiği vurgulandı.

Olası bir iptal kararının hem Kral'ın hem de Suudi Arabistan'ın nüfuzunu İslam alemi ve dünyanın geri kalanında daha da artıracağı belirtilen mektupta, "Bir kez daha Majestelerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz ve sizden Avrupa'daki Müslüman kardeşlerinizin talebine saygı duyup din alimleri Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve Ali el-Ömeri'yi affetmenizi istiyoruz." ifadesine yer verildi.