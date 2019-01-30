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Avrupa’nın en dakik havayoluna Havaş desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:07 | Son Güncelleme

Havacılık sektörünün önde gelen markalarından Havaş’ın yer hizmetleri operasyonlarında destek verdiği Letonya merkezli airBaltic, OAG’nin araştırmasında ‘Avrupa’nın En Dakik Havayolu’ seçildi.

Havacılık sektörünün önde gelen markalarından Havaş’ın yer hizmetleri operasyonlarında destek verdiği Letonya merkezli airBaltic, OAG’nin araştırmasında ‘Avrupa’nın En Dakik Havayolu’ seçildi. AirBaltic aynı araştırmaya göre dünyanın en dakik ikinci havayolu oldu.
Bu yıl kuruluşunun 86’ıncı yılını kutlayan Havaş’ın, Riga Havalimanı’nda yer hizmetleri operasyonlarını üstlendiği airBaltic Havayolları, İngiliz araştırma şirketi OAG tarafından gerçekleştirilen araştırmada geçen yılki unvanını koruyarak ‘Avrupa’nın En Dakik Havayolu’, dünyanın ise en dakik ikinci havayolu olarak belirlendi.
2018 yılı verilerine göre gerçekleştirilen ve 58 milyondan fazla uçuşun performansının izlendiği araştırmada airBaltic, yüzde 89.17 dakiklik oranıyla liste başında yer aldı.
Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, “Riga Havalimanı’nda faaliyete başladığımız 2010 yılından bu yana Letonya’nın bayrak taşıyıcısı ve havalimanının en önemli kullanıcısı airBaltic’e tam kapsamlı yer hizmetleri sunuyoruz. Operasyon zincirimizde, sürdürülebilir hizmet kalitesi ile güvenlik ve zamanında hizmet unsurlarını en temel önceliklerimiz olarak görüyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, airBaltic’in Avrupa’nın en dakik havayolu seçilmesi ve son beş yılda listede en üst sıralarda yer almasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sektördeki 86 yıllık deneyimimizi yeni teknolojiler ve farklı coğrafyalara adaptasyon kabiliyetimizle birleştirerek hizmetlerimize taşıyoruz. Küresel ölçekte havayollarının güçlü sinerjiyle büyük başarılara imza atacağı tercih edilen iş ortağı olmak üzere faaliyetlerimize devam edeceğiz’’ dedi.
Havaş Riga Uluslararası Havalimanı’nda airBaltic’in yanı sıra Türk Havayolları, SAS, Ukrayna Havayolları, Air Europa, UTair, Aegean Airlines, Onurair, Freebird, Corendon, LOT, Norwegian, Getjet gibi çok sayıda havayolu şirketine; yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, de-icing, kargo, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz yolcu ve operasyon hizmetleri sunuyor. 2018 yılında Havaş, Riga Havalimanı’nda yaklaşık 1,5 milyon bagajı yöneterek, 28 bin uçuş ve 4 milyondan fazla yolcuya, aynı zamanda 8.000 ton kargoya servis sağladı.

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