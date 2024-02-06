Avukat Epözdemir adeta isyan etti! 6 Şubat sonrası verilen yardım sözlerini tekrar hatırlattı: "Canlı yayınlarda artistlik yapıp..."

6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü nedeniyle tüm Türkiye'de anmalar düzenlenirken, hukukçu Rezan Epözdemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Avukat Epözdemir, Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedelere yardım taahhüdünde bulunup, bu sözü yerine getirmeyen kişilerin açıklanmasını istedi.

"CANLI YAYINLARDA ARTİSTLİK YAPIP..."

Epözdemir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Depremin üzerinden bir yıl geçti, daha dün gibi "Sesimi duyan var mı?" çığlıkları. Yüreğimiz paramparça. Bebeğinin tulumunu üzerinden çıkarıp deprem bölgesine gönderen annelerden de mi utanmıyorsunuz? Canlı yayınlarda artistlik yapıp, 1 yıl geçmesine rağmen hala yardım taahhüdünü yerine getirmeyen ahlaksızlar kim? Bir an önce açıklanmasını bekliyoruz."

DEKONTLARI DA PAYLAŞMIŞTI

Avukat Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mart ayındaki paylaşımını da alıntıladı.

Epözdemir'in 26 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğu paylaşım şöyleydi;

"Kıymetli Dostlarım; “Tek Yürek” TV programına bağlanıp da AFAD’a taahhüt ettiği 41 Milyar liralık bağışı yapmayanlar ile ilgili gazetecilerin köşe yazılarında ve sosyal medyada önemli paylaşımlar yapılıyor. Şüphesiz ki; gazeteciler toplumun vicdanıdır, farkındalık oluşturmak ve fikri takip yapmak da vicdani sorumluluğun gereğidir. Bununla birlikte; AFAD yetkililerini de evleviyetle canlı yayına bağlanarak “41 Milyar TL” taahhütte bulunan ve fakat gereğini yerine getirmeyerek gayriahlaki yaklaşım sergileyen bu kimselerin isimlerini açıklamaya davet ediyorum. Aksi halde; taahhütlerini ifa edenler de zan altında kalmaktadır. Sizlerden gelen yoğun mesaj ve paylaşımlar nedeniyle, hakkaniyet ve toplumsal sorumluluğum gereği, ekranlarda taahhüt ettiğim bağışlara ilişkin banka dekontlarını ilgili yerleri kapatarak sizlerle paylaşıyorum.

Bu kapsamda sırasıyla;

1.“Tek Yürek” programında AFAD’a taahhüt ettiğim “3.000.000 TL” tutarındaki bağış,

3.2.İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Halk TV’de yapılan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında 50 depremzede aileye taahhüt ettiğim, toplamda “500.000 TL” tutarındaki kira bağışı,

3.Türkiye Barolar Birliği’nin depremzede meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri gidermek için başlatmış olduğu, TBB başkanının daveti üzerine bağlandığım Instagram canlı yayınında taahhüt ettiğim “500.000 TL” tutarındaki bağış,

4.Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı canlı yayında “Omuz Omuza” kampanyasına taahhüt ettiğim “2.000.000 TL” tutarındaki bağış,

5.Yine taahhüt ettiğimiz üzere Ramazan ayında 10.000 depremzede aileye dağıtılmak üzere, toplamda “2.184.785 TL” tutarındaki Ramazan gıda paketi,

6.Yine depremden hemen sonra Galatasaray Spor Kulübü vasıtasıyla deprem bölgesine gönderdiğimiz 2 Tır kıyafet ve gıda yardımına ilişkin teslim tesellüm tutanağımız da mevcuttur.

Son tahlilde; başta AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Barolar Birliği olmak üzere çeşitli iletişim kanalları ve canlı yayınlar aracılığıyla bağış toplayan tüm kurumları da bağış yapanları zan altında bırakmamak adına, şeffaf bir şekilde bağış taahhütlerini ifa etmeyenleri kamuoyuna açıklamaya davet ediyorum. Bu toplumsal ve vicdani sorumluluğun da gereğidir.

Selam ve Saygılarımla…"









