Avukat kimlik kartı yenileme nasıl yapılır? Avukat kimlik kartı nasıl alınır?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 9. maddesinde yer alan 4. fıkra, “Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmündedir.” ifadesini kullanır. Avukatlar sahip oldukları avukat kimlik kartları ile birçok kolaylık yaşar.

Avukat kimlik kartı yenileme işlemi internet aracılığı ile yapılabilir. Takip edilecek birkaç adım ile kolaylıkla avukatlık kimlik kartı başvurusu yapmak mümkündür. Avukat ya da stajyer avukatların başvurularında istenen evraklar hemen hemen aynıdır. Yalnız avukat ve stajyerlerin kart ücreti farklıdır.

Avukat kimlik kartı nasıl alınır?

Avukat kimlik kartı yenileme başvurusu yapacak avukatların bazı adımları takip etmesi gerekir. Bu adımlar nelerdir, inceleyelim.

İnternet üzerinden ilk olarak www.avukatkart.com adresine giriş yapmanız gerekir.

Başvuru giriş ekranında karşınıza TC Kimlik Numarası alanı ve Başvuru Tipi alanı çıkacak. Bu alanları doldurmanızın ardından “onay”” butonuna tıklamanız gerekir.

Başvuru giriş ekranında, Onay Butonunu tıkladıktan sonra Başvuru Giriş Uyarı Ekranı karşınıza çıkar. Bu alandaki uyarıları dikkate alarak işlemlerinizi yapmalısınız. Bu aşamada” Devam” butonuna tıklayınız.

Başvuru Giriş Uyarı Ekranı karşınıza çıkacak. Avukat Kimlik Kartı Ekranında karşınıza çıkan tüm alanları eksiksiz olarak doldurmanız gerekir.

Avukat Kimlik Kartı Ekranında Resim Yükleme Sayfasına gelerek, ekranda bulunan uyarılara uygun bir şekilde fotoğrafınızı sisteme yüklemeniz istenecek.

Fotoğraf Yükleme Sayfasında fotoğraf yükleme işlemini tamamladıktan sonra Teslimat ve Ödeme Ekranını karşınıza çıkacak. Bu alanları size uygun ödeme seçeneklerine göre doldurmanız gerekir.

Bundan sonraki adım “ödeme yap” butonuna tıklamanızı gerektirir.

Teslimat ve Ödeme Ekranında ödemenizi yaptıktan sonra Başvurumu Tamamla Butonunu tıklamalısınız. Ekranda karşınıza çıkan “avukat kimlik kartı başvuru formu” bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekir. Başvuru tamamlandıktan sonra işlemlerin devam edebilmesi için bağlı bulunduğunuz baronun onayı gerekir. Onay alabilmek için bağlı olduğunuz baro ile iletişime geçmelisiniz.

Avukat kimlik belgesi yenileme işlemi için istenen belgeler nelerdir?

Avukat kimlik kartı yenileme başvurusu sorgulama işlemleriniz için başvuru yapmanız gerekir.

Meslek mensuplarından erkekler olanlar için cübbeli kravatlı 1 adet 6X9 biyometrik fotoğraf istenir.

Kadın meslek mensupları için ise cübbeli 1 adet 6X9 biyometrik fotoğraf istenir.

Nüfus cüzdan fotokopisi mutlaka belgelere eklenmelidir.

30 TL kart ücreti dekontu ya da makbuzu eklenmelidir.

Stajyer avukat kimlik kartı için istenen belgeler nelerdir?

Stajyer avukatlarında avukat kimlik belgesi çıkartmaları gerekir.

1 adet Biyometrik ölçülerde fotoğraf belgeler içine eklenmelidir.

10 TL kart ücreti ödenmesi, makbuz ya da dekontun eklenmesi gerekir.



