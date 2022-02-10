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  4. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Tek firari Serkan Dakman her yerde aranıyor

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Tek firari Serkan Dakman her yerde aranıyor

10.02.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil dün Bursa'da yakalandı. Yeşil, sorgulanmak için İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Yeşil'in İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Seccad Yeşil'in ifadesinin bugün alınacağı kaydedilirken olayla ilgili tek bir firarinin kaldığı duyuruldu. Firari Serkan Dakman her yerde aranıyor.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Tek firari Serkan Dakman her yerde aranıyor

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

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Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişmeSon dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme

SECCAD YEŞİL'iN BUGÜN İFADESİ ALINACAK

Firari şüpheli Seccad Yeşil de dün Bursa'da yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Yeşil, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolleri tamamlanan Yeşil, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeşil'in bugün ifadesinin alınması bekleniyor.

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SERKAN DAKMAN HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan olayla ilgili tek bir firarinin kaldığı duyuruldu. Cinayet anında restoran kapısında bulunduğu belirtilen firari Serkan Dakman her yerde aranıyor.

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Ece Erken
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