Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Tek firari Serkan Dakman her yerde aranıyor

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

SECCAD YEŞİL'iN BUGÜN İFADESİ ALINACAK

Firari şüpheli Seccad Yeşil de dün Bursa'da yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Yeşil, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolleri tamamlanan Yeşil, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeşil'in bugün ifadesinin alınması bekleniyor.

SERKAN DAKMAN HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan olayla ilgili tek bir firarinin kaldığı duyuruldu. Cinayet anında restoran kapısında bulunduğu belirtilen firari Serkan Dakman her yerde aranıyor.

