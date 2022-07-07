Avukat Servet Bakırtaş ve dava açan Öznur Tufan'ı öldürmüştü! Katilden kan donduran ifadeler: Özellikle bugünü seçtim

Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ı ardından Büyükçekmece'de Öznur Tufan'ı tabancayla vurarak öldüren şüpheli Abdullah Türkoğlu adliyeye sevk edildi. Olayın 2014 yılında açılan 930 bin liralık tazminat davasının geri çekilmemesi nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Şüphelinin polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Birbiri ardına gerçekleştirdiği saldırıların ardından kaçmaya çalışırken yakalanan Abdullah Türkoğlu'nun işlemleri Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin işlediği cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi. Olayın faili Abdullah Türkoğlu'nun 2014 yılında aynı pasajda işyeri bulunan Öznur Tufan'ın yeğeni Burak Ocak ile kavga ettiği ardından onu yaraladığı için 4 yıl 2 ay cezaevinde kaldığı tespit edildi. Bu olayın ardından Tufan ailesinin Abdullah Türkoğlu aleyhine 930 bin liralık tazminat davası açtığı öğrenildi.

"DAVAYI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA ÖĞRENDİM"

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin Öznur Tufan'ı 2000 yılından bu yana tanıdığını belirterek, "Cezaevinden çıktıktan sonra hakkımda açılan 930 bin liralık tazminat davasını öğrendim." dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden de Avukat Servet Bakırtaş'a ve Öznur Tufan'a davayı geri çekmesi için baskı yaptığı tespit edildi.

''MAHKEMELER ADLİ TATİLE GİRDİĞİ İÇİN BUGÜNÜ SEÇTİM''

Şüpheli Abdullah Türkoğlu, intihar etmek amacıyla 2019 yılında silah aldığını savunarak, "Ancak benim ve ablamın üzerine aşırı gelmeleri üzerine avukat Servet Bakırtaş ve Burak Ocak’ı öldürmeye karar verdim. Mahkemeler adli tatile giriyordu, Kurban Bayramı tatili de araya girdiğinden avukat bulamayacağımı düşünerek, cinayet için bugünü özellikle seçtim. Sabah kalktım, 12.30 gibi Servet Bakırtaş ve Burak Ocak’ı öldürmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE MAKTULDEN SU İSTEMİŞ

Yaya olarak maktul Servet Bakırtaş'ın ofisine gittiğini anlatan Abdullah Türkoğlu, "Önce tanır gibi oldu. Bir bardak su istedim verdi. O sırada elimde bulunan poşet içindeki tabancayı çıkardım, mermiyi ağzına verdim. 'Beni tanıdın mı? Ben Abdullah' dedim. O anda duraksadı. 'Beni mahvettin, ocağımı söndürdün, benden ne istediniz' dedim. Kımıldanmaya başladı. Bana doğru hareket edince iki el ateş ettim. Servet Bakırtaş yüz üstü yere kapaklandı. Silahı elimdeki poşete koydum, ofisin kapısını kapattım." ifadelerini kullandı.

Buradan çıktıktan sonra taksiyle Büyükçekmece'deki Spotçular Çarşısı'na gittiğini ve Öznur Tufan'ı mobilyacıda görünce herhangi bir şey demeden direkt ateş ettiğini aktaran şüpheli Abdullah Türkoğlu, çıkışta esnafın kendisine müdahale ederek yere düşürdüğünü ve ardından gelen polislere teslim ettiklerini söyledi.

Abdullah Türkğlu, olay nedeniyle pişman olduğunu iddia ederek, "İki cinayeti de tamamen kendim gerçekleştirdim. Herhangi kimseden talimat almadım. Burak Ocak’ı görseydim onu da öldürecektim. Olay sonrası yakalanmasaydım kaçabildiğim kadar kaçacaktım." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah Türkoğlu geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

AVUKATI ÖLDÜREN SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Türkoğlu'nun olaydan sonra kaçmaya çalıştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin koştuğu ve etraftaki vatandaşların da şüpheliyi kovaladığı görüldü.

"HEPİMİZİ KATLETMEYE GELMİŞTİ"

Teyzesinin cenazesini teslim alan Burak Ocak, “Husumetimiz vardı, 2013 yılında beni vurdu, dava devam ediyordu. Tazminat davasını hazmedememiş avukatı vurmuş, oradan çıkmış benim evime doğru gitmiş. Orada bulamayınca dükkana gitmiş, orada kimi bulmuşsa sıkmış. Orada benim öz teyzem vardı, 71 yaşındaki kadını tespih çekerken göğsünden vurup kaçmış. Asıl beni vurmaya çıkmış, teyzem de davacı ben de davacıydım. Hepimizi katletmek için yola çıkmış. Abisi de bunun geçen senelerde özbeöz oğlunu 16 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Ailece caniler” diye konuştu.

AVUKATLAR ÖLDÜRÜLEN MESLEKTAŞLARI İÇİN BAKIRKÖY ADALET SARAYI ÖNÜNDE TOPLANDI

Öte yandan Abdullah Türkoğlu adlı saldırganın avukat Servet Bakırtaş'ı ve müvekkili Öznur Tufan'ı silahlı saldırı sonucu öldürmesine ilişkin, bugün İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Bakırköy Adalet Sarayı’nın önünde toplandı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLMAYACAK"

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye’de bütün adliyelerde saat 11.00’de, aynı anda okunan olan bildiriyi okudu. Durakoğlu, "Dün Bakırköy’de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Avukat Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı, müvekkiliyle özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güç ile ölüm kustu. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da bu toplumun bir kesimi için utançtır. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkûmiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip, bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. ‘Savunma olmazsa, olmaz yargılama’ diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize şimdi bir özel müdafi olmazsa bu katil zanlısını da zorunlu olarak bir avukat savunacak. Dün öyle oldu sorguda. Biliyoruz ki başımız sağ olamayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş’ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Avukat Servet Bakırtaş’ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.



*Avukat Servet Bakırtaş

(DHA-AA)



