Avukat Utku: AYM güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir

İrfan ÖZŞEKER- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu avukatlarından Bilgehan Utku, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), memuriyete girişte 'güvenlik soruşturması' şartı getiren düzenlemeyi iptal etmesine ilişkin, "Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir. Anayasa Mahkemesi hukuken, kanuni bir düzenleme yapıldıktan sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının bu kanuni düzenleme ile yapılması gerektiğini söylemesinden dolayı usulen bir eksiklik olması gerekçesi ile aslında iptal etmiştir" dedi.

Avukat Bilgehan Utku, AYM'nin memuriyete girişte 'güvenlik soruşturması' şartı getiren düzenlemeyi iptal etmesine ilişkin kararı DHA'ya değerlendirdi. Utku, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının, bütün devlet memurluğuna girecek olan devlet memurlarına yapılan bir ön inceleme olduğunu bildirdi. AYM'nin kararı sonrası bu uygulamanın yapılmasının mümkün olmadığını bildiren Utku, olması gerekenin kanuni düzenleme yapılarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılması olduğunu ifade etti. Utku, "Nitekim Anayasa Mahkemesi de vermiş olduğu kararda, bu güvenlik soruşturması yapıldığı esnada güvenlik soruşturmasının kimler tarafından yapılacağı, ne şekilde yapılacağı, güvenlik soruşturmasının yapılmasına gerekçe olarak gösterilen ya da elde edilen bu bilgilerin nerelerde muhafaza edileceği ve kişiler hakkında ne gibi unsurların kullanılabileceği hususunda, kanuni bir düzenleme olmadığı, bu düzenleme olmadığından dolayı da Anayasa'nın 13'üncü maddesinde geçen, 'temel hak ve özgürlüklerin' ancak kanunla kısıtlanabileceği, kanun olmadan bu hususlar da herhangi bir düzenleme yapılmadan elde edilen verilerin de kişinin aleyhine kullanılamayacağı yönünde bir karar verdiğinden dolayı, hem 13'üncü maddeyi hem 20'nci maddeyi hem de Anayasanın 128'inci maddesine aykırı gördüğünden iptal etmiştir" dedi.