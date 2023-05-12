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Avukata taciz ve ölüm tehdidi! 'Senin kafanı keseceğim'

12.05.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da avukat Mehtap Taşçı (29), avukatlığını üstlenmesini isteyen G.A.'nın teklifini, duygusal yakınlık kurmaya çalıştığı gerekçesiyle reddetti. G.A. bunun üzerine sosyal medya üzerinden taciz ve ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderince Taşçı, şikayette bulunup, uzaklaştırma kararı aldırdı. Avukat Taşçı, G.A.'nin, "Beni istememek neymiş görürüsün, senin kafanı keseceğim. Peşine adam taktım, arkanı kolla" şeklindeki tehdit mesajları ile diğer taciz mesajlarını delil olarak sundu.

Avukata taciz ve ölüm tehdidi! 'Senin kafanı keseceğim'

Avukat Mehtap Taşçı, icra dosyası nedeniyle avukatlığını üstlenmesini isteyen G.A.'nin teklifini, duygusal yakınlık kurmaya çalıştığı gerekçesiyle kabul etmedi. G.A., bunun üzerine Taşçı'ya sosyal medya hesabı üzerinden taciz ve ölüm tehdidi içerikli mesajlar gönderdi. Taşçı, polise şikayette bulundu. Avukat Taşçı, G.A.'nin, "Beni istememek neymiş görürüsün, senin kafanı keseceğim. Peşine adam taktım, arkanı kolla" şeklindeki tehdit mesajları ile diğer taciz mesajlarını delil olarak sundu. G.A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

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'4 KADINA DAHA AYNI ŞEYİ YAPMIŞ'

Avukat Taşçı, G.A.'nin gün içinde 50-60 kez kendini aradığını, numarasını engellemesine rağmen farklı numaralardan aramaya devam ettiğini ve tehdit mesajları gönderdiğini anlatarak, "En son bana telefon ettiğinde aşık olduğunu, peşime adam taktığını ve onunla beraber olmazsam beni öldüreceğini söyledi. Bu şahsın başka dosyaları var mı diye baktım. 2023 yılına dair benden önce 4 tane daha kadına aynı şeyi yapmış. Bu tarz insanlar için artık caydırıcı bir şeyler yapılması gerekiyor. Koruma tedbiri talep ettim. Ben mağdur oluyorum ve hala bu insan dışarıda elini kolunu sallayarak ölüm tehdidi savuruyor bana. Korkuyorum" dedi.

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Olayın ardından psikolojik olarak yıprandığını söyleyen Taşçı, "Telefon numaramı değiştirmek istiyorum, adresimi değiştirmeyi planlıyorum. Peşimde adam olduğunu düşündüğüm için kardeşime, çevreme diyorum ki; 'Dikkatli olun. Benim peşimde adam varmış. Sizin de peşinizde olabilir’ diyorum. Rahat hissedemiyorum kendimi. Dışarıya rahatça çıkamıyorum. Kafasına koyduğu için korkuyorum. İnşallah önlem alınır. Artık çantamda biber gazı taşımaya başladım" diye konuştu.

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'YALAN SÖYLÜYOR, ABARTIYOR'

G.A. ise Meltem Taşçı’nın önce kendisiyle görüşmek istediğini, sonra da ertelediğini ileri sürerek, "Benim uyuşturucu kullandığına dair iftira attı. Sinirlendim. Damarıma basınca küfrettim. Mesajlaştık. Söyledikleri yalan. Şu anda uzaklaştırma kararım var. Avukatı da her yerden engelledim zaten. Benimle uğraşıyor. İfadesi de yalan, her şeyi abartıyor" dedi.

(DHA)

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