HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Avustralya’da polis 17 yaşındaki siyahi genci böyle gözaltına aldı

Avustralya’da polis 17 yaşındaki siyahi genci böyle gözaltına aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddeti bu kez Avustralya’ya sıçradı. Avusturalyalı polis, 17 yaşındaki siyahi genci sokak ortasında yaka paça gözaltına aldı.

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi Amerikalının polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddeti bu kez Avustralya’ya görüldü. Ülkenin Sydney şehrinde bulunan Surry Hills banliyösü Ward Park'ta devriye gezen polis memuru, kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği 17 yaşındaki siyahi genci gözaltına aldı.

TEKMELER EŞLİĞİNDE GÖZALTI

New South Wales (NSW) polis memuru, yerde oturan bir genç ile arasında geçen diyaloğun hemen ardından, ayakta duran 17 yaşındaki siyahi genci kelepçeleyerek yere yatırmak için tekme attığı görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra incelemeye alındı.

NSW polisi, gencin gözaltına aldıktan sonra gözlem için St Vincent Hastanesi'ne götürüldüğünü ve ardından serbest bırakıldığını belirtti.NSW Polisi sözcüsü, olaya karışan memurun kısıtlı görevlere yerleştirildiğini söyledi. Görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan ve olayı ürpertici olarak nitelendiren Greens Milletvekili David Shoebridge, “Polis asla Kuzey Kıyısı'ndan beyaz bir çocuğa böyle davranmayacaktı” dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
1991'de felakete 17 dakika vardı, artık sadece 100 saniye var!1991'de felakete 17 dakika vardı, artık sadece 100 saniye var!
Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz… Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz…

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başta uğur böceği zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı!

Başta uğur böceği zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Marmaris'te şaşırtan görüntü! İlgiyle izlendi

Marmaris'te şaşırtan görüntü! İlgiyle izlendi

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Diğer Haberler
Uzmanlar uyardı: Pandemi süresince çiftler seks yaparken maske takmalı

Pandemi süresince seks yaparken dikkat!

Kıyamet günü saati ileri alındı: Kıyamete sadece 100 saniye kaldı!

1991'de felakete 17 dakika vardı, artık sadece 100 saniye var!

Motora giren yılan serviste tampon sökülerek çıkarıldı

Aracın kaputunu açınca şaşkına uğradı

Koca fareyi 10 hamlede mideye indirdi

Koca fareyi 10 hamlede mideye indirdi

Hindistan'da motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı

Şoke eden görüntü! Bir anda alev aldı

Manipülasyon tekniğinin böylesi! Dünyaca ünlü fenomen ifşa oldu

Dünyaca ünlü fenomen ifşa oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.