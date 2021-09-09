HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avustralya'da tepki çeken karar! Saksağanlar itlaf edilecek

Avustralya'da tepki çeken karar! Saksağanlar itlaf edilecek

09.09.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Sidney kentinde saldırganlığıyla bilinen saksağanların itlafına karar verildi. İnsanları yoldan geçerken kanlar içinde bırakan hayvanlara bir çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar, ''Gözlerimizi kaybetmemizi mi bekliyorsunuz?'' derken, hayvanların öldürülme kararı birçok vatandaşın da tepkisini çekti.

Avustralya'da tepki çeken karar! Saksağanlar itlaf edilecek

Avustralya'da saksağanlar korunan bir tür ve ülkedeki belediyeler saksağan saldırılarından korunmak için sık sık uyarı levhalarıyla saldırı olasılığını en aza indirmeye çalışıyor. Hatta saldırıya uğrayanlar bazı saldırı bölgelerine QR kod sistemiyle nerede ve ne zaman saldırıya uğradıklarını yetkililere duyurabiliyorlar.

Öte yandan Sidney kentinde yer alan Lane Cove Belediyesi ise oldukça saldırgan bir saksağanı itlaf etmeye hazırlanıyor. Bu şekilde karar alınmasının nedeni ise saksağanın bir dizi saldırı gerçekleştirmesi olarak gösterildi.

Screenshot_7

''BİRİNİN GÖZÜNÜ KAYBETMESİ Mİ BEKLENİYOR?''

En az sekiz kez bölge sakinleri, kuşlar tarafından darp edildiklerini, başlarının arkası, kulakları ve alınlarında yaralanmalar yaşadıklarını bildirdiler. Saldırıya uğrayanlar raporlarında şu ifadelere yer verdi: Ben caddede yürürken kafamın arkasını deldi. Kafam kanıyordu ve acısının geçmesi üç günü buldu. Neredeyse her gün üstüme çullanıyor. Bu kadarı yeter. Bunu çözmek için birinin gözünü kaybetmesini mi beklememiz gerekiyor.

Bir diğeri ise, saldırıya uğradıktan sonra tetanoz aşısı ve antibiyotik alması gerektiğini söyledi. Kanlar içinde kalan bazı vatandaşlar da yaralarının fotoğraflarını belediye ile paylaştı.

ONAY ALINDI

Konsey, 2021 sezonunun daha az saksağan saldırısı göreceğini umduğunu söyledi. Konsey şimdi, Johnston Crescent'teki hem erkek hem de dişi saksağan için onay aldı ve saksağanların itlaf edilmesine karar verildi. Raporda, ''İnsanlara saldırganlık gösteren yerli kuşların yönetimine ilişkin politikası, kuşun uzaklaştırılmasını garanti ediliyorsa, dikkate alınacak tek seçenek hayvanın imhasıdır'' şartını koyduğu belirtiliyor.

Screenshot_9

Lane Cove Belediyesi, Yahoo News Australia'ya yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin maruz kaldığı yaralanmalar nedeniyle farklı seçenekleri "keşfetmek" zorunda kaldığını söyledi. Sözcü, "Milli Parklar yönergeleri için çalışacağız ve sakinler ve vahşi yaşamımız için güvenli bir ortam sağlamaya devam edeceğiz'' dedi.

''AFFEDİLEMEZ BİR KARAR''

Ancak hayvanların itlaf edilmesi bazı kesimlerde tepkilere yol açtı. ''çok yanlış, çirkin ve iğrenç olarak nitelendirilen karara, Hayvan Adalet Partisi'nden Emma Hurst, ''Bu affedilemez bir karar'' dedi. Bazı vatandaşlar da, ''Bu duygusuz eylem için kesinlikle hiçbir mazeret yok. Bir şapka giyin ve bölgeden kaçının'' dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyorGamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyor
Tüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladıTüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladı
Kahreden tablo: Giderek yayılıyor! Özellikle çocukları seçiyorKahreden tablo: Giderek yayılıyor! Özellikle çocukları seçiyor
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.