Avustralya'da tepki çeken karar! Saksağanlar itlaf edilecek

Avustralya'da saksağanlar korunan bir tür ve ülkedeki belediyeler saksağan saldırılarından korunmak için sık sık uyarı levhalarıyla saldırı olasılığını en aza indirmeye çalışıyor. Hatta saldırıya uğrayanlar bazı saldırı bölgelerine QR kod sistemiyle nerede ve ne zaman saldırıya uğradıklarını yetkililere duyurabiliyorlar.

Öte yandan Sidney kentinde yer alan Lane Cove Belediyesi ise oldukça saldırgan bir saksağanı itlaf etmeye hazırlanıyor. Bu şekilde karar alınmasının nedeni ise saksağanın bir dizi saldırı gerçekleştirmesi olarak gösterildi.

''BİRİNİN GÖZÜNÜ KAYBETMESİ Mİ BEKLENİYOR?''

En az sekiz kez bölge sakinleri, kuşlar tarafından darp edildiklerini, başlarının arkası, kulakları ve alınlarında yaralanmalar yaşadıklarını bildirdiler. Saldırıya uğrayanlar raporlarında şu ifadelere yer verdi: Ben caddede yürürken kafamın arkasını deldi. Kafam kanıyordu ve acısının geçmesi üç günü buldu. Neredeyse her gün üstüme çullanıyor. Bu kadarı yeter. Bunu çözmek için birinin gözünü kaybetmesini mi beklememiz gerekiyor.

Bir diğeri ise, saldırıya uğradıktan sonra tetanoz aşısı ve antibiyotik alması gerektiğini söyledi. Kanlar içinde kalan bazı vatandaşlar da yaralarının fotoğraflarını belediye ile paylaştı.

ONAY ALINDI

Konsey, 2021 sezonunun daha az saksağan saldırısı göreceğini umduğunu söyledi. Konsey şimdi, Johnston Crescent'teki hem erkek hem de dişi saksağan için onay aldı ve saksağanların itlaf edilmesine karar verildi. Raporda, ''İnsanlara saldırganlık gösteren yerli kuşların yönetimine ilişkin politikası, kuşun uzaklaştırılmasını garanti ediliyorsa, dikkate alınacak tek seçenek hayvanın imhasıdır'' şartını koyduğu belirtiliyor.

Lane Cove Belediyesi, Yahoo News Australia'ya yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin maruz kaldığı yaralanmalar nedeniyle farklı seçenekleri "keşfetmek" zorunda kaldığını söyledi. Sözcü, "Milli Parklar yönergeleri için çalışacağız ve sakinler ve vahşi yaşamımız için güvenli bir ortam sağlamaya devam edeceğiz'' dedi.

''AFFEDİLEMEZ BİR KARAR''

Ancak hayvanların itlaf edilmesi bazı kesimlerde tepkilere yol açtı. ''çok yanlış, çirkin ve iğrenç olarak nitelendirilen karara, Hayvan Adalet Partisi'nden Emma Hurst, ''Bu affedilemez bir karar'' dedi. Bazı vatandaşlar da, ''Bu duygusuz eylem için kesinlikle hiçbir mazeret yok. Bir şapka giyin ve bölgeden kaçının'' dedi.

