Avustralya'daki askeri törende 'twerk krizi'! Hiçbir şey göründüğü gibi değil

Yeni bir Avustralya savaş gemisinin hizmete alınmasının görüntüleri bu hafta apaçık açık bir nedenden ötürü viral oldu. Kırmızı bereli ve kısa şortlu dansçılar kıvrak danslarını sergilerken kuşkusuz gündem olacaklarını tahmin etmiyorlardı.

Vali David Hurley, Savunma Kuvvetleri Başkanı Angus Campbell ve parlamentonun yüksek rütbeli üyelerinin katıldığı tören sosyal medyada yayınlanınca soğuk rüzgarlar estirmeye neden oldu.

Üst düzey yetkililerin önünde dans ediyormuş gibi gösterilen dansçılar aslında performanslarını onlar gelmeden önce yapmıştı. Ancak söz konusu dans, milletvekilleri ve ordu yetkilileri varken yapılmış gibi gösterildi.

Sosyal medyada 'uygunsuz' diye servis eden yayın kuruluşu ABC, tepkilere neden oldu.

''HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK''

Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), haberin sunuluş şeklinin 'aldatıcı' olduğunu söyleyerek hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.

ADF tarafından yapılan açıklamada, "Kadınları desteklediğini iddia eden medya en öldürücü alanı oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Scott Morrison da vatandaşları yanlış yönlendiren 'aldatıcı haber' nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve "Bu sanatçılara saygısızlıktır" dedi.