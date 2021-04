Avustralya'daki askeri törende 'twerk krizi'! Hiçbir şey göründüğü gibi değil

Tepkilerin ardından açıklama yapan ABC ise özür dileyerek haberi güncellediklerini kaydetti.

Dans grubu 101 Doll Squadron ise haberin ardından 'güvende olmadıklarını' hissettiklerini ve kişisel olarak saldırıya uğradıklarını belirten bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "ABC'nin, katılmayan misafirleri görüntülere eklemesi aldatıcıdır. Bunu çok ürkütücü bulduk" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada ABC'ye tepki gösteren kullanıcılar ve diğer haber kanalları videonun orijinal halini paylaştı.

The ABC has apologised for misleading views in its coverage of the Navy's 'twerking' controversy, with the Prime Minister calling the broadcaster dishonest and disrespectful. @DamoNews #AusPol #9News pic.twitter.com/IXiJJHb6JK