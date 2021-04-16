Avustralya'daki askeri törende 'twerk krizi'! Hiçbir şey göründüğü gibi değil

Yeni bir Avustralya savaş gemisinin hizmete alınmasının görüntüleri bu hafta apaçık açık bir nedenden ötürü viral oldu. Kırmızı bereli ve kısa şortlu dansçılar kıvrak danslarını sergilerken kuşkusuz gündem olacaklarını tahmin etmiyorlardı.
Vali David Hurley, Savunma Kuvvetleri Başkanı Angus Campbell ve parlamentonun yüksek rütbeli üyelerinin katıldığı tören sosyal medyada yayınlanınca soğuk rüzgarlar estirmeye neden oldu.
Üst düzey yetkililerin önünde dans ediyormuş gibi gösterilen dansçılar aslında performanslarını onlar gelmeden önce yapmıştı. Ancak söz konusu dans, milletvekilleri ve ordu yetkilileri varken yapılmış gibi gösterildi.
Sosyal medyada 'uygunsuz' diye servis eden yayın kuruluşu ABC, tepkilere neden oldu.
Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), haberin sunuluş şeklinin 'aldatıcı' olduğunu söyleyerek hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.
ADF tarafından yapılan açıklamada, "Kadınları desteklediğini iddia eden medya en öldürücü alanı oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.
Başbakan Scott Morrison da vatandaşları yanlış yönlendiren 'aldatıcı haber' nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve "Bu sanatçılara saygısızlıktır" dedi.
Tepkilerin ardından açıklama yapan ABC ise özür dileyerek haberi güncellediklerini kaydetti.
Dans grubu 101 Doll Squadron ise haberin ardından 'güvende olmadıklarını' hissettiklerini ve kişisel olarak saldırıya uğradıklarını belirten bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "ABC'nin, katılmayan misafirleri görüntülere eklemesi aldatıcıdır. Bunu çok ürkütücü bulduk" ifadeleri yer aldı.
Sosyal medyada ABC'ye tepki gösteren kullanıcılar ve diğer haber kanalları videonun orijinal halini paylaştı.
The ABC has apologised for misleading views in its coverage of the Navy's 'twerking' controversy, with the Prime Minister calling the broadcaster dishonest and disrespectful. @DamoNews #AusPol #9News pic.twitter.com/IXiJJHb6JK— 9News Australia (@9NewsAUS) April 15, 2021
NEW: The Royal Australian Navy commissioned HMAS Supply in Sydney today, and uh..... organised this dance to celebrate pic.twitter.com/OvCYlhhGZG— Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) April 10, 2021