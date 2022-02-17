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Avustralya'dan Hamas kararı

17.02.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya, Filistin'de Gazze'yi yöneten İslami Direniş Hareketi’ni (Hamas) terör örgütleri listesine alacaklarını açıkladı. Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, "Hamas'ın ve bugün listelenen şiddet yanlısı aşırılıkçı grupların görüşleri son derece rahatsız edici ve Avustralya'da onların nefret dolu ideolojilerine yer yok" açıklamasını yaptı.

Avustralya'dan Hamas kararı

Avustralya, Filistin'de Gazze'yi yöneten İslami Direniş Hareketi’ni (Hamas) terör örgütleri listesine alacaklarını bildirdi. Açıklama Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews'dan geldi.

"AVUSTRALYA'DA NEFRET DOLU İDEOLOJİLERİNE YER YOK"

İçişleri Bakanlığının resmi sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya’nın terör örgütleri listesini yenilediğini duyuran Bakan Andrews, Hamas ile birlikte Suriye’deki Heyet Tahrir el-Şam, Hurras el-Din ve Amerika Bileşik Devletleri merkezli Nasyonal Sosyalist Düzen gruplarının terör örgütleri listesinde yer alacaklarını duyurdu.

Avustralya hükümetinin Avustralyalıları terörizmden ve şiddet içeren aşırılıklardan korumaya odaklandığını vurgulayan Andrews "Hamas'ın ve bugün listelenen şiddet yanlısı aşırılıkçı grupların görüşleri son derece rahatsız edici ve Avustralya'da onların nefret dolu ideolojilerine yer yok.’’ dedi.

Daha önce Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı terör örgütü ilan eden Avustralya, yeni kararıyla Hamas’ın siyasi kanadını da yasaklamış oldu.

Avustralya yasalarına göre terör faaliyetlerinden suçlu bulunanlar, 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırtılabiliyor.

Kaynak: AA

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