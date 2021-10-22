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Avustralya'nın Melbourne kentinde "dünyanın en uzun tam kapanması" sona erdi

22.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında Avustralya'nın Melbourne kentinde çeşitli aralıklarla 263 gün yürürlükte kalan "dünyanın en uzun tam kapanması" sona erdi. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, "Bugün, aşının her iki dozunu da yaptıran yüzde 70'den fazla kişiye teşekkür etme günüdür. Bu işi bitirmek zorundayız, aşılar işe yarıyor" ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde "dünyanın en uzun tam kapanması" sona erdi

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında, sona eren tam kapanma ve yeni yürürlüğe giren kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Virüsün yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana farklı tarihlerde 6 kez tam kapanmaya girerek toplam 263 gün kapalı kalan Melbourne'daki yasakların Kovid-19 aşılama oranlarının yüzde 70'e ulaşmasıyla hafifletildiğini açıklayan Başbakan Andrews, "Bugün, aşının her iki dozunu da yaptıran yüzde 70'den fazla kişiye teşekkür etme günüdür. Bu işi bitirmek zorundayız, aşılar işe yarıyor." ifadelerini kullandı.

Aşılama oranlarının istedikleri seviyelere çıkmasıyla eyaletin uluslararası sınırlarını 1 Kasım'dan itibaren yeniden açacaklarını belirten Andrews, eyalete gelecek çift aşılı turistlerin uçağa binmeden önce Kovid-19 testinin negatif sonucunu göstermeleri durumunda 14 günlük otel karantinasına alınmayacaklarını söyledi.

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GECELERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Eyalette hafifletilen yasaklar kapsamında bazı iş yerleri sosyal mesafe kurallarına riayet ederek yeniden açılırken, geceleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptıranların evlerde 10, açık alanlarda 15 kişiyle bir araya gelmesine izin verildi.

Toplam 263 gün tam kapanmada kalan Melbourne, 234 gün kapanmada kalan Arjantin’in başkenti Buenos Aires’i geride bırakarak, dünyada en uzun kapanmada kalan kenti olmuştu.

''İŞÇİ YOK, ÖĞRENCİ YOK, TURİST YOK! ÇOK ZOR GEÇTİ''

Melbourne kentinin merkez noktalarından birisi olan Federasyon Meydanı'nda gözleme karavanı çalıştıran Türklerden Nuri Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tam kapanma döneminde bir hayli zorlandıklarını belirterek, "Bayağı zordu, burası merkez olduğu için işçiler yok, öğrenciler yok, turist yok bayağı zor geçti." dedi.

Aylarca süren kapanmanın sona ermesiyle rahat bir şekilde dışarı çıkarak gözleme yemeye geldiklerini dile getiren Avustralyalı Monika Smith, "Gerçekten çok heyecanlıyız, bugün evimizden rahatça çıktık ve sadece özgürlüğün tadını çıkartıyoruz." şeklinde konuştu.

Kent merkezinde yürüyüşe çıkan ve yasakların tam kalkmasa da hafifletilmesinden mutlu olduğunu anlatan Türk vatandaşlarından Savaş Sağlam, "Tabii Melbourne uzun süredir kapalıydı. Hiç olmazsa şimdi insanlar akşam 9'dan sonra evinden çıkabiliyor. İnşallah yakında daha çok açılacak." ifadelerine yer verdi.

AVUSTRALYA'DA COVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 1611'E ÇIKTI

Tam kapanmanın sona erdiği Victoria eyaletinde 16, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1611'e yükseldi.

Diğer eyaletlerde virüsten yeni can kaybı bildirilmezken, Victoria'da 2 bin 189 ve NSW'de 345, Başkent Bölgesi'nde 13 kişiye Kovid-19 teşhisi konulmasıyla Avustralya'da Kovid-19'un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana virüs tespit edilen kişi sayısı 156 bin 490'a çıktı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avustralya
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