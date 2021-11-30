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Avustralya Parlamentosu çalışanlarının üçte birinin cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı

30.11.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da yayımlanan bir rapor, federal parlamento çalışanlarının üçte birinin cinsel tacize uğradığını ortaya koydu. Başbakan Scott Morrison, rapordaki bulgular için "dehşet verici" ifadesini kullandı. Morrison, "Keşke raporu daha şaşırtıcı bulsaydım" dedi.

Avustralya Parlamentosu çalışanlarının üçte birinin cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı

Avustralya'da yayımlanan bir rapor, federal parlamento çalışanlarının üçte birinin cinsel tacize uğradığını ortaya koydu. Başbakan Scott Morrison, rapordaki bulgular için "dehşet verici" ifadesini kullandı. Morrison, "Keşke raporu daha şaşırtıcı bulsaydım" dedi.

Parlamento'nun eski çalışanlarından Brittany Higgins, müsteşarlardan birinin ofisinde bir iş arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini söylemişti.

Higgins'in açıklamaları, başkent Canberra'daki diğer cinsel taciz iddialarının da gündeme gelmesine neden olmuştu.

İddialarla ilgili Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Komisyon'un konuyu araştırması ve rapor hazırlaması kararlaştırılmıştı.

'Tacize maruz kalanların büyük çoğunluğu kadın'

Komisyon Başkanı Kate Jenkins, raporunu bugün kamuoyuna açıkladı.

1723 kişi ve 33 kuruluşla görüşülerek hazırlanan raporda, parlamento çalışanlarının yüzde 51'inin zorbalığa, cinsel tacize veya cinsel taciz girişimine maruz kaldığı vurgulandı.

Ayrıca tacize maruz kalanların büyük çoğunluğunun kadın olduğu belirtildi.

Raporda, kadın parlamenterler arasında tacize uğrama oranının yüzde 63 ile genel çalışanlara kıyasla daha yüksek olduğu kaydedildi.

İsmini vermeyen bir milletvekili, erkek siyasetçilerin mevcut kültürden cesaret alarak "hiç düşünmeden dudaktan öpme, dokunma, görünüşünüze dair yorum yapma" gibi eylemlerde bulunabildiğini söyledi.

Avustralya'da Başbakan Scott Morrison ise daha önce, Parlamento'da büyük ölçüde kadınları etkileyen sorunlara karşı "kulak tıkamakla" suçlanıyordu.

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