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Avustralya'yı fırtına kabusu: Ülke karanlığa gömüldü

26.01.2024 10:06 | Son Güncelleme:
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Avustralya'nın Queensland eyaletini vuran Kirrily Fırtınası yüzünden bölgedeki 64 bin kişi elektriğe ulaşamıyor. Saatte 170 kilometreye ulaşan fırtınaya karşı ordu teyakkuza geçmiş durumda.

Avustralya'yı fırtına kabusu: Ülke karanlığa gömüldü

Avustralya'nın doğusunu kuvvetli fırtına vurdu. Binlerce kişinin elektriksiz kaldığı fırtına da şiddetli yağış da etkili oluyor.

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170 KM HIZ

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Townsville şehrini Kirrily Fırtınası vurdu. Hızı saatte 170 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Queensland Eyalet Başbakanı Steven Miles, fırtına nedeniyle eyalette 64 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirtti. Ergon enerji şirketi, kesintilerin çoğunun Townsville şehrinde olduğunu aktardı.

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Avustralya Meteoroloji Bürosu fırtınayla birlikte şiddetli yağışın etkili olacağı konusunda uyarıda bulunurken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ordu personelinin teyakkuzda olduğunu vurguladı.

(İHA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Fırtına
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