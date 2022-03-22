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Avustralya’yı karıştıran skandal! Eski bakan hakkında iğrenç iddialar var…

22.03.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Avustralya’da yaşanan skandal olayı konuşuyor. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyalet hükümetinden eski bir bakan olan Gareth Ward, bir erkek ve bir genç çocuğa cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

Avustralya’yı karıştıran skandal! Eski bakan hakkında iğrenç iddialar var…

Avustralya’da eski bakan Gareth Ward hakkındaki iğrenç iddialar olay oldu. Polisler şu anda bağımsız milletvekili olan Gareth Ward’ın, 2013 ve 2015 yıllarında bahsedilen suçları işlediğini iddia etti. 40 yaşındaki Ward ise suçlamaları reddetti.

MASUMİYETİNİ KANITLAYACAK

Gareth Ward salı günü yaptığı açıklamada, "Avukatlarıma bu konuyu mümkün olan en kısa sürede mahkemeye taşımalarını talimatını vereceğim. Orada masumiyetimi kanıtlamayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Ward toplam beş suçlamayla suçlandı. En ciddi olanı rızasız cinsel ilişki suçlaması ve bu suç için en fazla 14 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Açıklamaya göre polisler mahkemede, Ward’ın Şubat 2013'te eyalet banliyösünde Meroo Meadow'da 17 yaşındaki bir çocuğa uygunsuz bir şekilde saldırdığını ve Eylül 2015'te Sidney'de 27 yaşındaki bir erkeğe cinsel tacizde bulunduğu iddiasında bulunacak. Konuyla ilgili şu anda başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

SİYASİ KARİYERİNE DARBE

Ward, geçen yıl polis tarafından soruşturulduğunu ve bunun aileler, topluluklar ve engelli hizmetleri bakanlığı görevinden istifa etmesine neden olduğunu açıkladı. Ayrıca parlamentoda iktidardaki Liberal Parti ile devam etmekten de vazgeçti.

Salı günü, başbakan Dominic Perrottet, istifa etmediği takdirde Ward'ın meclisten çıkarılması için bir önerge vereceğini söyledi.

Başbakan, Ward'ın masum sayılması gerektiğini, ancak milletvekili olarak kalmasının "suçlamaların ciddiyeti " nedeniyle uygun olmayacağını söyledi.

Ward, Mayıs ayında mahkemeye çıkacak.

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Avustralya
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