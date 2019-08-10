"Avustralya'da FETÖ üyelerinin Türk toplumunu asla temsil etmediği anlaşıldı"

AHMET FURKAN MERCAN/TUĞÇENUR YILMAZ - Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, FETÖ ile mücadele konusunu biraz zaman alsa da Avustralya makamlarının her geçen gün daha fazla idrak ettiğini belirterek, "Avustralya'nın eyaletlerinde yaptığımız girişimler sonucunda bunların (FETÖ üyeleri) Türk toplumunu asla temsil etmediğinin anlaşılması sağlandı." dedi.

Karakoç, 11. Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere bulunduğu başkentte AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Avustralya ile ikili ilişkilerin Çanakkale Kara Savaşları'ndan beri olumlu gündem temelinde ilerlediğini belirten Karakoç, "Bunu daha da ileri götürmek arzusundayız. Çanakkale ve orada yarattığımız dostluk, ilişkilerde bize sorunsuz bir zemin hazırlıyor ama bunu iki ülkenin de faydasına olacak şekilde ilerletmek için bu seviyenin üzerine çıkmak lazım." ifadelerini kullandı.

Karakoç, hem Türkiye hem Avustralya'da seçim döneminin sona erdiğine işaret ederek, ileriki dönemde iki ülke arasında üst düzey temaslara ağırlık verileceğini bildirdi.