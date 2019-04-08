Avustralya'da hayvan hakları eylemi: 39 gözaltı

Hayvan haklarıyla ilgili dünyadaki en geniş çaplı eylemi yaptıklarını belirten eylemciler, Queensland eyaletindeki bir çiftliğe izinsiz girerek buradaki hayvanları serbest bıraktı. Yaklaşık 150 kişiden oluştuğu belirtilen eylemcileri, çiftlik sahibinin engellemeye çalıştığı ancak başarılı olmadığı bildirildi.

Victoria eyaletindeki bazı mezbaha ve kavşakların yanı sıra 5 faklı noktada eylem yapan hayvan hakları savunucuları, Melbourne'deki Akvaryum önünde kendilerini zincire vurarak, ziyaretçilerin binaya girişini uzun süre engelledi.

Hayvan haklarına dikkati çekmek istedikleri pankartlarla kendilerini minibüslere zincirleyen eylemciler, şehir trafiğinin uzun süre aksamasına neden oldu.

Melbourne kent merkezindeki 11 semte toplu taşıma bağlantısı sağlayan Flinders ve Swanston caddelerinin kesiştiği noktaya sabah gelen yaklaşık 100 kadar eylemci, minibüslerini park ederek kavşağı trafiğe kapattı.

Victoria, Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde 9 noktada yapılan eylemlerin izinsiz olduğunu belirten polis, uyarılara rağmen bulundukları noktaları terk etmeyen göstericilerden 39'unun gözaltına alındığını açıkladı.

Victoria Polisi'nden Müfettiş David Clayton, protestocuların polisten gösteri izni almadıklarını ve kamu hizmetlerinin aksamasına neden olduklarını ifade etti.

İnsanlara et yemekten vazgeçmeleri, hayvanlara kötü muamelenin durdurulması ve canlı hayvan ihracatının yasaklanması talebinde bulunan hayvan hakları savunucuları, Victoria eyaletinde 5, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde ise 4 olmak üzere toplam 9 farklı noktada eylem gerçekleştirdi.

Başbakan Scott Morrison, 3 eyaletteki eylemlere tepki gösteren ve "Avustralyalı karşıtı" olarak değerlendiren çiftçilerin sel ve kuraklık nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, "Bence, eyalet ve bölge hükümetleri bu yeşil suçlulara karşı yasaların tüm gücünü kullanmaları gerekir." ifadesini kullandı.

